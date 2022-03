Nastolatek wjechał rowerem na przejście dla pieszych i został potrącony przez samochód Data publikacji 16.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dużą nierozwagą wykazał się 16-latek, który wjechał na przejście dla pieszych na rowerze. W wyniku tej sytuacji został potrącony przez nadjeżdżający samochód. Policjanci przypominają, że rowerzysta nie może przejeżdżać po pasach jednośladem. Niebezpiecznie wyglądające zdarzenie na szczęście skończyło się tylko ogólnymi potłuczeniach. Niech jednak zapis z monitoringu, przedstawiający całą sytuację będzie przestrogą dla wszystkich uczestników dróg.

Oławscy policjanci kolejny raz apelują do wszystkich kierowców o jazdę zgodną z przepisami i szczególną ostrożność w rejonach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów i skrzyżowań, a jeśli z jakiegoś względu mamy utrudnioną widoczność, zdejmijmy nogę z gazu. Pamiętajmy, że pośpiech prowadzi do nieostrożności i brawury, a to z kolei może doprowadzić do niebezpiecznych zdarzeń na drogach.

Niebezpieczna sytuacja z udziałem rowerzysty miała miejsce wczoraj tj. 15 marca kilka minut przed godz. 8.00 w Oławie przy ul. Rybackiej. 16-letni kierujący jednośladem, mieszkaniec gminy Oława, nie stosując się do przepisów ruchu drogowego, wjechał na przejście dla pieszych, gdzie został potrącony przez samochód osobowy, którym kierowała 41-letnia kobieta. Niebezpiecznie wyglądające zdarzenie na szczęście skończyło się tylko ogólnymi potłuczeniach. Niech jednak zapis z monitoringu, przedstawiający całą sytuację będzie przestrogą dla wszystkich uczestników dróg.

Przypominamy! Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym rowerzysta chcąc przekroczyć przejście dla pieszych zobowiązany jest zejść z roweru i przeprowadzić go po przejściu. Rowerzysta nie może przejeżdżać rowerem po pasach dla pieszych!

Zupełnie inna sytuacja jest, kiedy obok pasów dla pieszych jest namalowany przejazd rowerowy. W takim wypadku rowerzysta nie musi zsiadać z roweru, ale zawsze warto pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania i upewnić się, czy wjeżdżając na ulicę, nie grozi nam żadne niebezpieczeństwo. Pamiętajmy, że chodzi o nasze życie i zdrowie!

podkom. Wojciech Jabłoński

Źródło: KPP w Oławie

st. asp. Wioletta Polerowicz

tel. 605 316 497