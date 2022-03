Kolejny kurier trafił do aresztu Data publikacji 16.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Do 8 lat więzienia grozi 29-letniemu mieszkańcowi powiatu stargardzkiego za pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy. Peugeotem przewoził 5 obywateli Syrii i 2 Iraku, którzy nielegalnie przebywali na terenie Polski. Zatrzymali go policjanci z opolskiej prewencji, kiedy próbował przejechać przez punkt kontrolny w rejonie Sztabina. Decyzją sądu mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu.

W poniedziałek wieczorem (14.03.2022) policjanci z opolskiej prewencji, na punkcie kontrolnym w rejonie Sztabina zatrzymali do kontroli peugeota. Za jego kierownicą siedział 29-letni mieszkaniec powiatu stargardzkiego. Okazało się, że przewozi on 5 obywateli Syrii i 2 Iraku, którzy nielegalnie przebywali na terenie naszego kraju. Zostali oni przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej. Natomiast kierowca peugeota został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. 29-latek usłyszał zarzut pomocnictwa w nielegalnym przekraczaniu granicy. Dziś decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / kp)