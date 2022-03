XII Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja Data publikacji 16.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś w Warszawie rozpoczął się XII Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja. W imprezie, która rozgrywana jest na sześciu obiektach sportowych stolicy, biorą udział 42 zespoły, w tym siedem kobiecych. Turniej otworzył na hali OSiR dzielnicy Warszawa Wola Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak. Turniej zakończy się 18 marca w hali sportowej OSiR Bemowo.

Podkom. Andrzej Struj zginął 10 lutego 2010 r. na warszawskiej Woli, gdy będąc na urlopie podjął interwencję wobec dwóch chuliganów. Obezwładniony przez policjanta napastnik miał ukryty nóż, który udało mu się wydobyć, gdy drugi z bandytów wrócił na miejsce i zaatakował funkcjonariusza od tyłu. Ciosy nożem okazały się śmiertelne. Sprawców, którzy zbiegli z miejsca zbrodni bardzo szybko zatrzymano i rok później skazano. W czasie pogrzebu policjanta 19 lutego 2010 r. na Pradze Północ odbywały się finały II Halowych Mistrzostw Warszawy Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej o Puchar Komendanta Głównego Policji. Na czas złożenia trumny do grobu przerwano rozgrywki i wszyscy minutą ciszy oddali hołd policjantowi. Właśnie wtedy Andrzej „Pułkownik” Kuczyński, organizator stołecznych zawodów i obecny podczas rozgrywek Andrzej Strejlau postanowili zorganizować turniej poświęcony stołecznemu policjantowi. Takie rozgrywki odbyły się w maju 2010 r. Teraz, co roku zawody upamiętniające bohaterskiego stróża prawa organizowane są w okolicach rocznicy Jego śmierci. Andrzej Struj miał niespełna 42 lata, osierocił dwie córeczki.

Andrzej Struj służył w Wydziale Wywiadowczo-Patrolowym Komendy Stołecznej Policji. Pośmiertnie został awansowany na pierwszy stopień oficerski i odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Zasługi za dzielność. W każdą rocznicę śmierci podkom. Andrzeja Struja, a także w dniu rozpoczęcia Turnieju pod kapliczką w którą wmurowana jest tablica tragicznych wydarzeń przy przystanku tramwajowym Fort Wola składane są wiązanki kwiatów. Tak stało się również i w tym roku.

Turniej im. podkom. Andrzeja Struja przez lata stał się jedną z największych imprez sportowych służb mundurowych w Europie. W ubiegłym roku z powodu pandemii nie udało się go rozegrać, ale w tym udało się pokonać przeciwności. To ważne, bo ten Turniej to ważne wydarzenie dla policyjnego środowiska, które popularyzuje sport oraz integruje formację środowisk mundurowych w Polsce i za granicą.

Podczas otwarcia Turnieju wśród zaproszonych gości była wdowa po poległym funkcjonariuszu Pani Anna Struj, której bukiet kwiatów wręczył nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Dziś, nim zabrzmiał pierwszy gwizdek sędziego, uczestnicy Turnieju minutą ciszy uczcili pamięć podkom. Andrzej Struja, wszystkich funkcjonariuszy, którzy zginęli na służbie oraz – mając na uwadze obecny stan wojny w sąsiedniej Ukrainie – pamięć wszystkich obrońców Ukrainy, którzy zginęli broniąc swojej ojczyzny.

Turniej, którego stawką są Puchary Komendanta Głównego Policji oraz Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej będzie rozgrywany w halach Centrum Rekreacyjno-Sportowego dzielnicy Bielany, Ośrodka Sportu i Rekreacji dzielnicy Bemowo, Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji dzielnicy Praga Północ, „Koło” Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Wola, LXIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 Dzielnicy Ochota oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Mokotów. Mecze finałowe kobiet i mężczyzn oraz uroczysta gala (godz. 15.30) zakończenia turnieju odbędą się 18 marca br. w Hali Sportowej OSiR Bemowo.

Głównymi organizatorami turnieju są Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji, Komenda Stołeczna Policji oraz Stołeczna Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, Region IPA Centralne Biuro Śledcze.

_________________________

BKS KGP, zdj. Andrzej Chyliński