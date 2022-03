Pomagamy Veronice rozwijać talent Data publikacji 17.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kieleccy policjanci, prowadząc rozpoznanie w celu zapewnienia uchodźcom niezbędnej pomocy, dotarli do 9- letniej Veroniki. Wojna zmusiła dziewczynkę nie tylko do ucieczki z własnego kraju, ale także do przerwania nauki gry na pianinie. I tu z pomocą przyszli stróże prawa, którzy zaangażowali się w zapewnienie dla Veroniki stałych lekcji muzycznych, które 9- latka rozpoczęła we wtorek.

Pomoc ze strony mieszkańców Kielc i powiatu na rzecz uchodźców jest niezwykła. Oprócz zbiórek pieniężnych i rzeczowych uciekający przed wojną znajdują w naszym regionie bezpieczne domy. Codziennie odwiedzają ich policjanci, zbierając informację, na temat bieżących potrzeb. I tak właśnie stróże prawa dotarli do Veroniki, która znalazła schronienie w Kielcach. 9-letnia dziewczynka, jest córką ukraińskiej policjantki, która pozostała w ojczyźnie, by walczyć o pokój. Veronika, wraz z opiekunką uciekły z kraju ogarniętego wojną i tak dotarły do naszego miasta. Młoda Ukrainka ma bezpieczny dom, ma niezbędne środki do życia. Ale wojna przerwała jej możliwość rozwijania pasji. Dziewczynka jest bowiem uzdolnioną pianistką.

Policjanci z Wydziału Prewencji kieleckiej komendy postanowili w tym zakresie pomóc córce koleżanki po fachu. Przy współpracy z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach, zorganizowali wstępne przesłuchania, gdzie 9-latka potwierdziła swoje muzyczne zdolności. Dziewczynka od wtorku znów korzysta z profesjonalnych lekcji gry na pianinie.

(KWP w Kielcach / kp)