Uratowali mężczyznę z płonącego budynku Data publikacji 17.03.2022 Policjanci nasielskiej prewencji uratowali 55-letniego mężczyznę z budynku, w którym wybuchł pożar. Funkcjonariusze pojawili się na miejscu jako pierwsi, wyprowadzili półprzytomnego mężczyznę i udzielili mu pierwszej pomocy. W trakcie akcji gaśniczej w budynku strażacy ujawnili ciało. Na podstawie zebranego materiału dowodowego 55-latkowi przedstawiono zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Śledztwo w tej sprawie jest nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Pułtusku.

7 marca 2022 r. kilka minut po godzinie 14.00 funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Nasielsku otrzymali informację, że w jednym z domów przy ul. Leśnej w Nasielsku doszło do pożaru. Natychmiast udali się pod wskazany adres. Z daleka zauważyli objęty pożarem budynek mieszkalny oraz ogromne zadymienie. W ostatniej chwili mundurowym udało się wejść do części budynku nietrawionej jeszcze płomieniami i wyprowadzić stamtąd półprzytomnego mężczyznę, który nie był w stanie wyjść o własnych siłach. Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy do czasu przyjazdu służb medycznych.

Mundurowi natychmiast zaczęli ustalać świadków tego zdarzenia i okoliczności, w jakich do niego doszło. W trakcie prowadzenia akcji ratowniczo- gaśniczej, w budynku strażacy odnaleźli ciało. Na miejscu przez kilka godzin pracowali nasielscy oraz nowodworscy policjanci pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Pułtusku. Obecne były również 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej, 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z pobliskich miejscowości oraz pogotowie ratunkowe.

55-latek po udzieleniu pomocy medycznej trafił do policyjnej celi. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w pułtuskiej prokuraturze przedstawiono mu zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Decyzją prokuratora mieszkaniec gminy Nasielsk został objęty dozorem policyjnym.

Zgodnie z kodeksem karnym, przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo w tej sprawie nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową w Pułtusku.

(KSP / kp)