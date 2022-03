Areszt za usiłowanie zabójstwa brata

Na 3 miesiące do tymczasowego aresztu trafił 48-letni mieszkaniec Lublina, który wielokrotnie ugodził nożem swojego brata. Do zdarzenia doszło podczas awantury. Pokrzywdzony mieszkaniec Lublina w ciężkim stanie trafił do szpitala. Zatrzymany przez kryminalnych sprawca, usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.