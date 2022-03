Policjanci zatrzymali kolejnego kuriera Data publikacji 17.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Do 8 lat więzienia grozi 36-letniemu obywatelowi Ukrainy za pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy. Mężczyzna przewoził 5 obywateli Syrii, którzy nielegalnie przebywali na terenie Polski. Zatrzymali go policjanci z gdańskiej prewencji w Borysowszczyźnie, w gminie Nurzec Stacja. Mężczyzna usłyszał już zarzut, a dzisiaj o jego dalszym losie zadecyduje sąd.

Wczoraj, 16.03.2022 r., po 10.00 w Borysowszczyźnie, policjanci z gdańskiego oddziału prewencji zatrzymali do kontroli toyotę z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Za kierownicą siedział 36-letni obywatel Ukrainy. W trakcie kontroli okazało się, że 5 osób, które z nim podróżowało, to obywatele Syrii. Jak ustalili policjanci, osoby te nielegalnie przekroczyły granicę polsko-białoruską. Kierowca został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, a jego samochód na policyjny parking. Osoby nielegalnie przebywające w Polsce przekazane zostały funkcjonariuszom Straży Granicznej. 36-latek usłyszał zarzut i odpowie za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy, za co grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje sąd.

(KWP w Białymstoku / mw)