Uczymy obywateli Ukrainy jak uniknąć zagrożeń Data publikacji 17.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Obecność uciekających przed wojną obywateli Ukrainy, oprócz odruchu serca wielu Polaków, ogromu empatii i życzliwości może także generować zachowania nieuczciwe na szkodę przebywających na naszym terenie uchodźców. Warto wiedzieć na co szczególnie zwrócić uwagę aby nie stali się ofiarą przestępstwa.

Najważniejsze:

Bez względu na to,czy jesteś ofiarą czy świadkiem przestępstwa jak najszybciej powiadom Policję pod bezpłatnym numerem tel. 112. Pamiętajmy - każdy kto dzwoni na Policję ma prawo do zachowania anonimowości. Policjanci każde zgłoszenie weryfikują, sprawdzają i pomagają każdemu kto takiej pomocy potrzebuje.

Oszuści nie oszczędzają nikogo. Wykorzystują różne sposoby, by wzbogacić się kosztem ludzi, nawet tych, których dotknęła tak niewyobrażalna tragedia jaką jest wojna. Podają się za pracowników instytucji państwowych, organizacji charytatywnych itp.

Mogą oferować obywatelom Ukrainy pracę. Często nie dają swojemu rozmówcy czasu na zastanowienie się. Oczekują podjęcia decyzji tu i teraz.

Nie daj się zwieść wizji super oferty, świetnie płatnej pracy. Daj sobie czas na zastanowienie, zweryfikowanie oferty. Sprawdź w najbliższym urzędzie pracy, urzędzie gminy, czy firma, która oferuje zatrudnienie w ogóle istnieje. Korzystaj ze stron urzędowych.

Nieprzemyślane przyjęcie niesprawdzonej oferty pracy może skutkować wykorzystaniem w celu prostytucji, pornografii lub innych form seksualnego wykorzystania. Może także skutkować pracą o charakterze przymusowym, zmuszaniem do żebractwa, niewolnictwa lub do innych form wykorzystania, które poniżają godność człowieka.

Kolejne zagrożenie na jakie narażeni są uchodźcy to oferty mieszkaniowe.

Należy wykazać się daleko idącą ostrożnością przy deklarowaniu chęci zamieszkania w prywatnych kwaterach.

Oczywiście dobrych ludzi nie brakuje, ale przestępcy wykorzystują każdą nadarzającą się okazję i próbują uśpić czujność.

Jeśli trafisz do mieszkania ze złymi warunkami np. będziesz mieć utrudniony lub brak dostępu, do toalety,kuchni, nie będzie ogrzewania). Zauważysz brak swobodnego dostępu do pożywienia, będziesz przebywać w zamknięciu, ograniczona zostanie twoja swoboda poruszania się lub utrudniony ci będzie kontakt ze znajomymi- jak najszybciej zadzwoń pod bezpłatny europejski numer alarmowy 112. Policjanci każde takie zgłoszenie sprawdzą, udzielą pomocy.

Nie oddawaj nikomu obcemu dokumentów.

Pamiętaj Polska Policja weryfikuje każde zgłoszenie. Jesteśmy po to, by każdy czuł się bezpiecznie.

Codziennie tysiące policjantów dba o bezpieczeństwo zarówno przy wschodniej granicy jak i w miejscach gdzie koncentrują i przemieszczają się obywatele Ukrainy uciekający przed wojną. W Polsce uchodźcy otrzymują pomoc tuż po przekroczeniu granicy naszego kraju, w podróży do miejsca schronienia a także w punktach rozmieszczonych na dworcach. Drobne gesty jak przeniesienie bagażu, popilnowanie dziecka czy chwila zabawy z najmłodszymi to jeden mały wycinek naszej służby. Jesteśmy przede wszystkim po to aby osoby uciekające z pogrążonej w wojnie ojczyzny gdzie pozostawiły swoje domy , często mężów i ojców , czuły się bezpiecznie a ich sytuacja, zagubienie, brak znajomości języka polskiego, ufność nie zostały wykorzystane przez nieuczciwe osoby.

Zawsze z każdym problemem uchodźcy mogą zwrócić się do umundurowanych policjantów, którzy są widoczni w strategicznych miejscach. Co istotne służbę pełnią tam także kryminalni, policjanci po cywilnemu. Obserwują i reagują na wszelkie niepokojące sygnały, podejrzane osoby tak aby nie doszło chociażby do oszustw, kradzieży czy przejawów handlu ludźmi.

Informujemy o zagrożeniach przekazując specjalnie opracowane ulotki w języku ukraińskim. Są na nich także podstawowe numery telefonów gdzie można uzyskać również poradę prawną czy konsultację psychologiczną.

(KWP w Łodzi / mw)