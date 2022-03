Pomogła koordynacja działań, policjanci i strażacy Data publikacji 17.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W Złotnikach Kujawskich niespodziewanie pojawiły się trzy osoby narodowości ukraińskiej. Sytuacją zagubionych i płaczących osób zainteresował się przedstawiciel zarządzania kryzysowego z Bydgoszczy, który powiadomił dyżurnego inowrocławskiej policji. Uchodźcy uzyskali pomoc i schronienie.

Wczoraj (16.03.22) około godziny 21.30 do Złotnik Kujawskich, pow. inowrocławski, dotarły trzy osoby narodowości ukraińskiej. Była to 21-letnia kobieta, 16-latka i roczny chłopiec. Na szczęście z łatwością znaleźli oni w internecie telefon, pod który wszyscy uchodźcy mogą zadzwonić, gdy potrzebują pomocy. Skontaktowali się więc z pracownikiem zarządzania kryzysowego w Bydgoszczy, a ten natychmiast powiadomił dyżurnego inowrocławskiej policji. We wskazane miejsce skierowany został patrol z najbliższego posterunku.

Tymczasem obywatele Ukrainy dotarli do przypadkowej posesji w poszukiwaniu schronienia i noclegu. Tam znaleźli ich policjanci. Funkcjonariusze potwierdzili, że są to uchodźcy z Ukrainy, którzy jakimś sposobem znaleźli się na terenie powiatu inowrocławskiego. Przez dwa ostatnie dni podobno u kogoś nocowali. Nie potrafili jednak podać szczegółów oraz tego, gdzie dokładnie zmierzają. Idąc przed siebie, po prostu doszli przypadkowo do Złotnik Kujawskich, a że nadchodziła noc czuli się zupełnie bezsilni.

Złotniccy policjanci zabrali całą trójkę na posterunek. Tam obywatele Ukrainy uspokoili się i odpoczęli. Policjanci utwierdzili ich w tym, że są bezpieczni i otrzymają schronienie. Współpraca policji i straży pożarnej skutkowała tym, że cała trójka została przez strażaka przewieziona do ośrodka dla uchodźców zorganizowanego w Jaksicach.

(KWP w Bydgoszczy / kp)