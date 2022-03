Policjanci przewieźli do szpitala mężczyznę wymagającego pilnej pomocy medycznej

Ratowanie życia i zdrowia ludzkiego to zadanie priorytetowe dla dolnośląskich policjantów. Wczoraj potwierdzili to policjanci z gryfowskiego komisariatu w powiecie lwóweckim, do którego zgłosił się mężczyzna z… odciętym palcem. Z uwagi na długi czas oczekiwania na karetkę pogotowia, funkcjonariusze wiedząc, że liczy się każda minuta, niezwłocznie przewieźli mężczyznę do szpitala.