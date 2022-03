Kontrolujemy dworce i pomagamy uchodźcom Data publikacji 17.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Od pierwszych dni wojny na Ukrainie pomagamy uchodźcom i dbamy o bezpieczeństwo na dworcach i w rejonie punktów recepcyjnych. Kontrolujemy samochody przyjeżdżające po obywateli Ukrainy oraz ściśle współpracujemy z przedstawicielami innych instytucji oraz wolontariuszami. Wszystko po to, by przybysze zza wschodniej granicy mogli czuć się u nas bezpiecznie.

Wraz z rozpoczęciem konfliktu zbrojnego na Ukrainie pojawiły się nowe zadania dla policjantów w całym kraju. Część funkcjonariuszy została skierowana do pełnienia służby w rejonach przygranicznych, by tam dbać o bezpieczeństwo przybyszów zza wschodniej granicy. Z kolej policjanci w dużych miastach objęli szczególnym nadzorem miejsca, gdzie przyjeżdżają Ukraińcy i gdzie udzielana jest im pomoc.

Już od pierwszych dni wojny patrolujemy dworce kolejowe i autobusowe i niesiemy pomoc uchodźcom. Osoby decydujące się u nas zatrzymać otrzymują wsparcie. Przybysze kierowani są do punktów recepcyjnych, gdzie otrzymują ciepłe posiłki, wodę, prowiant na drogę i inne niezbędne środki. Policjanci w swoich działaniach wykazują się empatią i zrozumieniem dla trudnej sytuacji uchodźców.

W ramach patroli dbamy o bezpieczeństwo i porządek publiczny w rejonie dworców. Na bieżąco współpracujemy z wolontariuszami i przedstawicielami innych instytucji niosących pomoc. Dużą uwagę przywiązujemy do kwestii związanych z lokowaniem i organizacją noclegów dla uchodźców. Sprawdzamy samochody przyjeżdzające po obywateli Ukrainy i zbieramy informacje na temat miejsc, gdzie umieszczani sią przyjezdni. Wszystko po to, by ograniczyć możliwości popełnienia przestępstw i powstania sytuacji, gdzie nieuczciwe osoby będą chciały wykorzystać sytuację i zarobić na cudzym nieszczęściu.

W działania zaangażowane są również służby kryminalne prowadząc czynności operacyjno-rozpoznawcze. Uwagę skupiamy na miejscach, skąd odbierani są uchodźcy. Na bieżąco prowadzimy także monitoring internetu i reagujemy na wszelkie fake newsy oraz informacje sygnalizujące ewentualne zagrożenia.



komisarz Kamil Gołębiowski