Policjanci z powiatu krakowskiego w trosce o bezpieczeństwo uchodźców z Ukrainy Data publikacji 17.03.2022 Policjanci z powiatu krakowskiego dbają o bezpieczeństwo uchodźców uciekających z terenu zagrożonego wojną na Ukrainie, pilnując ładu i porządku zarówno na lotnisku w Balicach, jak i w rejonach ich zakwaterowania.

Każdego dnia policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie pilnują ładu i porządku oraz strzegą bezpieczeństwa na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie-Balicach, gdzie przewija się duża fala podróżujących liniami lotniczymi obywateli państw Dalekiego Wschodu, uciekających z zagrożonej wojną Ukrainą. Osoby te pozostawiły tam swoje dotychczasowe życie i domy, zabrały ze sobą niezbędne rzeczy, często mieszczące się w jednej torbie, plecaku, czy walizce i po dotarciu do Polski przez zatłoczone przejścia graniczne przybyli między innymi do Krakowa, skąd z kolei wielu z nich za pośrednictwem linii lotniczych z lotniska w Balicach podróżuje do ojczystych krajów. Stróże prawa nie tyle pilnują bezpieczeństwa tych obywateli, ale również ich mienia, a także udzielają im niezbędnej pomocy i porad. Na lotnisku w służbach policjantów wspierają funkcjonariusze Straży Granicznej i Służby Ochrony Lotniska.

Codzienne patrole policjantów obejmują również inne rejony grupowania się i przebywania ukraińskich uchodźców, w tym miejsc ich zakwaterowania na terenie powiatu krakowskiego. Funkcjonariusze doraźnie kontrolują te okolice, strzegąc ładu i porządku. W tym zakresie mundurowi prowadzą także rozmowy z wolontariuszami opiekującymi się uchodźcami, aby lepiej poznać występujące problemy oraz udzielają przydatnych porad na temat bezpieczeństwa.

Zarówno na terenie lotniska, jak i w miejscach przebywania uchodźców z Ukrainy stróże prawa reagują na wszelkie występujące tam wykroczenia, przestępstwa, czy inne nieprawidłowości, niosą też niezbędną pomoc i wsparcie w tym zakresie.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie prowadzą też zbiórkę rzeczy, aby nie tylko strzec bezpieczeństwa uciekających przed wojną, ale również w ten sposób ich wesprzeć w tym trudnym dla nich okresie.

Dzięki mundurowym z powiatu krakowskiego uchodźcy na naszym terenie mogą czuć się naprawdę bezpiecznie.