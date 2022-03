Przemycali haszysz za pośrednictwem firm transportowych - gang rozbity przez CBŚP i Ocon Sur Data publikacji 18.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki współpracy CBŚP i Ocon Sur Guardia Civil ze służbami szwedzkimi, przy wsparciu Europolu i oficera łącznikowego polskiej Policji ustalono strukturę, hierarchię oraz skład międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej przemycającej haszysz z Afryki do Hiszpanii, a następnie do innych krajów europejskich. Podczas działań przeprowadzonych w Szwecji, Hiszpanii i w Polsce łącznie przejęto 650 kg narkotyków i zatrzymano 13 podejrzanych.

Policjanci z Zarządu w Gorzowie Wielkopolskim Centralnego Biura Śledczego Policji ustalili, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej przemycają haszysz z Afryki do Hiszpanii, a następnie samochodami ciężarowymi do innych państw UE. W skład tej grupy wchodzili przede wszystkim Polacy, ale działający na terenie wielu krajów europejskich. Według śledczych gang mógł przemycić ok. 10 ton haszyszu. Aby ustalić wszystkich członków grupy oraz sposób ich działania funkcjonariusze CBŚP ściśle współpracowali z hiszpańską jednostką Ocon Sur Guardia Civil i innymi służbami krajów europejskich, przy wsparciu Europolu i oficera łącznikowego polskiej Policji w Madrycie.

Pierwsze uderzenie nastąpiło jeszcze w czerwcu 2020 roku, kiedy to na terenie Szwecji przejęto transport z narkotykami jadącymi z Hiszpanii. W samochodzie ciężarowym polskiego przewoźnika oficjalnie transportowano aluminiowe taśmy, a oprócz tego towaru znajdowało się także prawie 400 kg haszyszu. Ten narkotyk najprawdopodobniej miał być wprowadzony do obrotu na terenie Szwecji.

Pod koniec 2020 roku na terenie Hiszpanii zatrzymano kolejnego kierowcę samochodu ciężarowego, w którym ukryte były narkotyki. Tym razem służby przejęły marihuanę oraz haszysz, o łącznej wadze 149 kilogramów. Narkotyki były ukryte w meblach.

W efekcie międzynarodowej współpracy w minionym roku w Polsce m.in. przy udziale funkcjonariuszy hiszpańskich, zatrzymano 9 podejrzanych, których doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim. Z ustaleń śledztwa wynika, że wśród zatrzymanych są osoby odpowiedzialne za logistykę, legalizację transportów czy pranie pieniędzy.

W drugiej połowie 2021 roku funkcjonariusze Ocon Sur Guardia Civil na terenie Hiszpanii zatrzymali jednego z podejrzanych o kierowanie gangiem. Wówczas to, przejęto blisko 100 kilogramów haszyszu, fałszywe legitymacje hiszpańskiej służby Guardia Civil oraz dokumentację związaną z działalnością grupy.

Epilog sprawy nastąpił w Hiszpanii w styczniu 2022 roku, kiedy to zatrzymano drugiego podejrzanego o kierowanie gangiem, tym razem obywatela Danii pochodzenia polskiego. W tych działaniach uczestniczyli także policjanci z Zarządu w Gorzowie Wielkopolskim CBŚP.

Łącznie podczas międzynarodowych działań przejęto 650 kg narkotyków i zatrzymano 13 podejrzanych.

Foto/video: CBŚP i Guardia Civil