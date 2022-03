Policjanci przestrzegają uchodźców przed zagrożeniami Data publikacji 18.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wzmożony ruch graniczny daje możliwość uaktywnienia się różnych grup przestępczych, dążących do osiągnięcia szybkiego zysku. Przestępcy mogą chcieć wykorzystać dramatyczne położenie matek z dziećmi uciekających przed wojną. Funkcjonariusze, pełniący służbę na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, chcąc zapewnić im bezpieczeństwo, kontrolują pojazdy i kierujących, którzy oferują usługi przewozu uchodźców. Przekazują uchodźcom ulotki w języku ukraińskim, dotyczące m.in. problematyki handlu ludźmi i zaginięć osób. A wszystko po to, aby uciekającym przed konfliktem zbrojnym zapewnić bezpieczeństwo.

Zagrożenie handlem ludźmi wrasta w momencie wybuchu każdego konfliktu zbrojnego. Kobiety z dziećmi, które przekraczają granice naszego kraju, są zmęczone, słabe i zdezorientowane. Właśnie takie sytuacje mogą wykorzystać różnego rodzaju grupy przestępcze, które chcą dążyć do szybkiego zysku.

W tym bardzo trudnym dla obywateli Ukrainy czasie, policjanci zwracają szczególną uwagę na kobiety i dzieci, bo to one stosunkowo łatwo mogą stać się ofiarami przestępstwa handlu ludźmi. Funkcjonariusze z jarosławskiej jednostki oraz policjanci oddelegowani z całej Polski do pełnienia służby w rejonie przejścia granicznego w Korczowej, jak też w strefie punktu recepcyjnego zlokalizowanego w Hali Kijowskiej, kontrolują pojazdy oraz kierujących, którzy prywatnie oferują usługi przewozu osób.

Codzienna rotacja ludzi uciekających z Ukrainy w Hali Kijowskiej jest bardzo duża. Tutaj uchodźcy odpoczywają, jedzą ciepłe posiłki, znajdują pomoc wolontariuszy, a następnie udają się w dalszą podróż. Policjanci dbają o bezpieczeństwo tych osób. Aby pomoc, którą niosą stróże prawa, była dla nich zrozumiała i aby wyczulić ich na czyhające niebezpieczeństwo, funkcjonariusze przekazują uchodźcom ulotki w języku ukraińskim, dotyczące m.in. problematyki handlu ludźmi i zaginięć osób. A wszystko po to, aby osoby uciekające przed wojną były bezpieczne na terenie naszego kraju.