Podejrzewany o potrójne zabójstwo zatrzymany przez płockich policjantów Data publikacji 18.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj policjanci na jednej ulic Płocka zatrzymali poszukiwanego 42-letniego mężczyznę podejrzewanego o potrójne zabójstwo. Poszukiwany został rozpoznany przez policjanta, który był po służbie. 42-latek pozostaje w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Płocku, która prowadzi śledztwo w sprawie potrójnego zabójstwa.

Wczoraj, 17.03.2022 r., po godzinie 16.00 policjant, który był po służbie, zauważył na jednej z ulic osiedla Podolszyce mężczyznę, którego wizerunek był zbliżony do rysopisu poszukiwanego. Funkcjonariusz, obserwując cały czas podejrzewanego, poinformował o tym fakcie oficera dyżurnego płockiej komendy, który natychmiast na miejsce skierował nieumundurowany patrol.

Policjanci na al. Jana Pawła II w Płocku zatrzymali podejrzewanego. Zatrzymanie było dynamiczne, mężczyzna nie zdążył podjąć próby ucieczki.

Policjanci ujawnili przy mężczyźnie nóż. Narzędzie zostało zabezpieczone do dalszych czynności procesowych. 42-latek podczas zatrzymania był nietrzeźwy (ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie), miał obrażenia ciała niezagrażające jego życiu. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie została udzielona mu pomoc medyczna. Po opatrzeniu 42-latek trafił do Policyjnego Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych, gdzie pozostaje w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Od początku w działaniach poszukiwawczych za 42-latkiem brało udział kilkudziesięciu policjantów, w tym specjalna grupa poszukiwawcza wraz z psami tropiącymi. Wykorzystany również został policyjny helikopter oraz drony. W poszukiwaniach policjantów wspierali funkcjonariusze z Mazowsza oraz strażacy.

Dla płockich policjantów odnalezienie poszukiwanego było sprawą priorytetową. Funkcjonariusze wykazali się ogromnym zaangażowaniem w działaniach, o czym świadczy fakt, że nawet po służbie policjanci z ogromnym wyczuleniem obserwowali ulice miasta, co ostatecznie doprowadziło do zatrzymania podejrzewanego o potrójne zabójstwo.

(KWP zs. w Radomiu / kp)

