Oszustwo na urzędnika. Emeryt stracił oszczędności myśląc, że dostanie pieniądze z UE Data publikacji 18.03.2022 82-latek stracił pieniądze, ponieważ mężczyzna podający się za urzędnika wmówił mu, że z Unii Europejskiej otrzyma pieniądze na...pochówek.. W efekcie tego senior stracił pieniądze, a urzędnik przepadł. Oszuści bardzo często podają się za policjantów, prokuratorów czy urzędników. Żuromińscy policjanci apelują o ostrożność i rozwagę przy kontaktach z nieznajomymi.

W poniedziałek, 14.03.2022 r., do żuromińskiej komendy Policji zgłosił się 82-letni mieszkaniec Żuromina zawiadamiając mundurowych, że padł ofiarą oszusta. Jak poinformował mężczyzna, rano do jego mieszkania przyszła nieznana osoba podając się za bliżej nieokreślonego urzędnika. Oszust przedstawił seniorowi możliwość skorzystania z nowego projektu unijnego. Projekt skierowany miał być do osób starszych posiadających oszczędności nie mniejsze niż 10 tys. złotych i dzięki dofinasowaniu z UE kwota miała zostać podwojona i przeznaczona na pochówek właściciela gotówki. Emeryt zainteresowany ofertą dał się wciągnąć w rozmowę. W międzyczasie poinformował i pokazał nieznanemu mężczyźnie zgromadzone oszczędności.

Podczas sporządzania fałszywej dokumentacji 82-latek pozostawił na chwilę „urzędnika” samego. Mężczyzna wykorzystując chwilę nieuwagi seniora zabrał 82-latkowi 15 tys. złotych. Później szybko opuścił dom emeryta.

Niespełna godzinę później do seniora zadzwoniła córka, której mężczyzna opowiedział o ofercie złożonej przez „urzędnika”. Przedstawiona historia wzbudziła w kobiecie zaniepokojenie. Kobieta poprosiła ojca by sprawdził raz jeszcze swoje oszczędności. Niestety pieniędzy już nie było. A mężczyzna oszustwo zgłosił Policji.

Apelujemy o ostrożność w sytuacjach, gdy ktokolwiek przy użyciu telefonu czy osobiście zgłosi się do nas z zamiarem przedstawienia atrakcyjnej oferty podając się np. za urzędnika. Weryfikujmy dane tych osób, np. w swoim urzędzie. Informujmy też najbliższych o tego typu sytuacjach. Nigdy nie podejmujmy pochopnych decyzji. Jeśli mamy wrażenie, że ktoś próbuje nas oszukać, nie wahajmy się, dzwońmy na Policję!

(KWP w Radomiu / mw)