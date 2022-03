Nowa wersja oszustwa „na Blik”. Sprawca podawał się za pracownika banku Data publikacji 18.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Oszuści nie dają za wygraną i modyfikują metodę oszustwa „na Blik”, w nowej wersji przestępcy podają się za pracowników banku i usiłują skłonić do wygenerowania kodu Blik. Kilka dni temu w ten sposób 51-letnia mieszkanka powiatu świdnickiego straciła 2 tys. złotych.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy apelują o rozwagę i ostrzegają przed oszustami, którzy mogą podawać się za fałszywych pracowników banku. Kilka dni temu do świdnickiej komendy zgłosiła się 51-latka, która padła ofiarą takiego przestępstwa.



Rano, 16 marca br., do 51-letniej mieszkanki powiatu świdnickiego zadzwoniła kobieta podająca się za pracownika banku, w którym ta ma założone konto i poinformował ją, że weryfikacja kredytu przebiegła pomyślnie. Kiedy 51-latka zaprzeczyła, by składała jakikolwiek wniosek o pożyczkę, fałszywa „pracownica banku” stwierdziła, że aby anulować kredyt, 51-latka musi wygenerować specjalny kod Blik. Nieświadoma oszustwa kobieta wygenerowała kod i przekazała go rozmówczyni, która wypłaciła w bankomacie na terenie Polski kwotę 2 tys. złotych. To nowy sposób, a oszuści wciąż nie dają za wygraną.



Świdnicka policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności:



Prawdziwi pracownicy banków nie żądają od klientów podania loginu, hasła do konta, ani tym bardziej kodów autoryzacyjnych. Jeśli dzwoni do nas osoba podająca się za pracownika banku i namawia do przekierowania środków na inne konto, wygenerowania i przekazania kodów płatności elektronicznych czy zainstalowanie oprogramowania na telefonie lub komputerze – z całą pewnością ROZMAWIAMY Z OSZUSTEM.



Bądźmy bardziej wyczuleni na takiego typu informacje i powiadamiajmy o tym jak najszybciej Policję.

(KWP we Wrocławiu / mw)