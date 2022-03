Dzielnicowy po służbie narażając własne życie nie pozwolił, aby nietrzeźwy kierujący kontynuował jazdę Data publikacji 18.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kiedy policjant będący w czasie wolnym od służby zobaczył na drodze pijanego kierującego, postanowił przerwać jego szaleńczą jazdę. Odważnie i bez wahania zrobił wszystko, aby odebrać mu kluczyki od pojazdu. Nie poddał się ani na chwilę… nawet kiedy skrajnie nieodpowiedzialny kierowca gwałtownie ruszył przed siebie, po tym jak policjant próbował wyłączyć silnik jego pojazdu. Finalnie 40-latek został zatrzymany i zbadany alkomatem. Wynik to ponad 2,3 promila…

Policjant, który wykazał się bohaterską postawą jest dzielnicowym z komisariatu na wrocławskich Krzykach. To kolejny przykład funkcjonariusza, który jest zawsze gotowy nieść pomoc i reagować na niebezpieczne sytuacje - niezależnie od tego, gdzie się znajduje.

Jadąc ze swoją rodziną ulicą Powstańców Śląskich we Wrocławiu zauważył samochód osobowy marki Seat. Zwrócił uwagę na problemy kierującego z utrzymaniem prostego toru jazdy. W momencie, kiedy zatrzymali się obok siebie na światłach, postanowił sprawdzić czy wszystko jest w porządku.

Kiedy zostały otwarte drzwi od Seata, wyraźnie wyczuwalna była woń alkoholu z ust 40-latka. Policjant postanowił wyjąć kluczyki ze stacyjki, jednak pijany mężczyzna za nic miał fakt, że ma do czynienia z funkcjonariuszem, który zareagował na popełniane w tamtej chwili przez niego przestępstwo.

Co gorsza, ruszył ze skrzyżowania w momencie, w którym policjant schylił się do jego pojazdu, aby go unieruchomić! Pomimo tego, dzielnicowy trzymał mocno kierownicę i konsekwentnie do samego końca nie przerwał podjętej próby. Po przejechaniu skrzyżowania, Seat został ostatecznie zatrzymany. Policjant wyciągnął z auta pijanego 40-latka, a do pomocy włączyli się też pracownicy firmy ochroniarskiej, którzy widzieli tą niebezpieczną sytuację.

Policjanci będący w służbie przyjechali na miejsce i zbadali mężczyznę alkomatem. Wynik to ponad 2,3 promila! Natychmiast na jego ręce zostały założone kajdanki i trafił do policyjnego aresztu.

Na szczęście narażającemu swoje życie policjantowi, ani nikomu innemu nic się nie stało. Swoją odwagą i bohaterską postawą pokazał, że zdrowie i życie innych jest najwyższym dobrem. Cieszymy się, że w naszych szeregach mamy takie osoby, jak dzielnicowy z komisariatu na Krzykach.

Nietrzeźwi kierujący niosą za sobą śmiertelne niebezpieczeństwo, dlatego trzeba reagować - nigdy nie bądźmy obojętni! Czasami już sam telefon na numer alarmowy 112 i powiadomienie o zaistniałej sytuacji służb może uratować komuś życie.

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KMP we Wrocławiu

sierż. Aleksandra Rodecka

tel. 693 403 817