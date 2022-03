Policjant po służbie pomógł uczestnikom kolizji, którymi okazali się ukraińscy uchodźcy Data publikacji 18.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Komisariatu Policji w Świątnikach Górnych w czasie wolnym od służby był świadkiem zdarzenia drogowego z udziałem audi, którym podróżowali ukraińscy uchodźcy z dziećmi. Policjant natychmiast udzielił pomocy poszkodowanym, zaopiekował się nimi i zabezpieczył miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu służb i karetki. To kolejna sytuacja, która udowadnia, że policjant zawsze jest na służbie.

15 marca br., w godzinach wieczornych policjant wracający samochodem do miejsca zamieszkania po zakończonej służbie, w miejscowości Harbutowice, w powiecie myślenickim, był świadkiem zdarzenia drogowego. Kierujący audi, chcąc wyprzedzić jadącą przed nim koparkę, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w barierę energochłonną. Widząc to policjant natychmiast zareagował, zatrzymał swój pojazd na poboczu i pobiegł w stronę poszkodowanych, aby udzielić im pierwszej pomocy. Razem z policjantem na pomoc ruszył również kierowca koparki, który w związku z zaistniałą sytuacją także się zatrzymał. Obaj pomogli poszkodowanym pasażerom i kierowcy wydostać się z uszkodzonego pojazdu i powiadomili służby. Wspólnie przeprowadzili z poszkodowanymi wywiad na okoliczność doznanych przez nich urazów. Okazało się, że audi podróżowały Ukrainki z dwójką dzieci w wieku około 5-7 lat, które uciekły z ojczystego kraju pogrążonego w wojnie i od niedawna przebywają na terenie naszego kraju. Kierowcą również był obywatel Ukrainy, jednak przebywający w Polsce od dłuższego czasu, który pomaga kobietom.

W wyniku zdarzenia dzieci doznały ogólnych potłuczeń, jedno z nich miało też rozcięty łuk brwiowy, pozostałym uczestnikom na szczęście nic się nie stało. Do czasu przyjazdu miejscowego patrolu Policji, straży oraz karetki, funkcjonariusz zaopiekował się poszkodowanymi i przerażonymi zaistniałą sytuacją uchodźcami, oraz zabezpieczył miejsce zdarzenia drogowego.

(KWP w Krakowie / mw)