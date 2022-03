Wojenna rzeczywistość ukraińskiej policji Data publikacji 18.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Z całego serca dziękuję Wam za pomoc, którą okazaliście i okazujecie każdego dnia mojemu Narodowi – powiedział Igor Szewczenko, emerytowany ukraiński policjant, którego gościł dziś insp. Jakub Gorczyński- I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu. Policjant został sprowadzony do Polski dzięki wsparciu Zarządu Wojewódzkiego NSZZ policjantów województwa mazowieckiego.

Będący od kilku lat na emeryturze 63-letni Igor Szewczenko, doradca przewodniczącego związków zawodowych ukraińskiej Policji, razem z rodziną przekroczył wczoraj polsko-ukraińską granicę. Od dnia ataku rosyjskich wojsk zajmował się pomocą dla rodzin ukraińskich policjantów, którzy walczą na froncie. Swoją misję będzie kontynuował w naszym kraju, pomagając polskim związkowcom policyjnym w koordynacji pomocy dla ukraińskich funkcjonariuszy i ich rodzin.

Igor Szewczenko w ukraińskiej policji służył ponad 30 lat. Zaczynał od ruchu drogowego milicji, a w nowych strukturach pełnił funkcję zastępcy naczelnika kadr stołecznej policji. Pod koniec swojej policyjnej kariery został wiceprzewodniczącym związków zawodowych, po emeryturze obejmując stanowisko dorady przewodniczącego związków.

Podczas spotkania z insp. Jakubem Gorczyńskim, I zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji emerytowany pułkownik Szewczenko opowiadał o obecnej sytuacji Ukrainy, Kijowa oraz ukraińskich policjantów, którzy ramię w ramię z wojskiem walczą o wolność swojej Ojczyzny. Walczą także policyjni weterani, do których trafiło 25 tys. broni automatycznej.

- Kijowa nie oddamy! – to najczęściej padające podczas spotkania słowa. Słowa, które często grzęzły w gardle, bo opowiadały o niebie huczącym od rakiet balistycznych, rzeczywistości kobiet i dzieci w schronach, rannych i zabitych kolegach…

- Rzeczywistość policjantów na Ukrainie zmieniła się z dnia na dzień. Dziś zamiast statystyk dotyczących wypadków czy kradzieży podajemy liczby zniszczonych rosyjskich czołgów- opowiadał policjant, dodając, że obecnie w Kijowie praktycznie nie ma przestępczości. – Środowisko przestępcze zawiesiło swoja działalność, ale za to pojawiły się nowe problemy, z którymi walczymy: terroryści i dywersanci. To ich działalności „zawdzięczamy” m.in. to, że rakiety spadają na nasze szpitale, szkoły i przedszkola.

Zanim trafił do Polski zajmował się koordynacją pomocy dla rodzin ukraińskich policjantów. – Chciałem wziąć karabin i walczyć z wrogiem, ale szefowie nakazali mi inną działalność- opowiadał na spotkaniu. - Zajmowałem się rozładunkiem transportów z amunicją, wyposażeniem taktycznym, ubraniami i żywnością, które trafiały do Ukrainy z Zachodu. – W tym miejscu chciałbym za pośrednictwem Pana Komendanta podziękować wszystkim Polakom za pomoc, za dobre serce i za życzliwość, którą z waszej strony otrzymujemy. Jeśli zapytacie przypadkowego Ukraińca, kto jest jego największym przyjacielem bez wahania odpowie, że właśnie Polacy- opowiadał wzruszony Szewczenko. Dziękuję także za możliwość gościny w waszym kraju. To niewyobrażalna wartość móc zasnąć bez lęku, że usłyszy się za chwilę dźwięk syreny alarmowej…

Komendant Gorczyński zapewnił go, o tym, że polscy policjanci i pracownicy Policji nadal będą pomagali swoim ukraińskim sąsiadom m.in. poprzez organizację zbiórek pieniężnych, żywności czy innych potrzebnych środków. – Nasze myśli i modlitwy pozostają przy Narodzie ukraińskim. Wierzymy, w jak najszybsze zakończenie wojny i wierzymy, że Ukraina wygra- powiedział komendant.

Igor Szewczenko przez parę dni gościć będzie, dzięki życzliwości ZW NSZZ policjantów woj. mazowieckiego, w jednym z radomskich hoteli, a później, razem z rodziną, trafi do Dowódcy SPPP w Płocku, który zaoferował im gościnę.

Obecni na spotkaniu wiceprzewodniczący ZW NSZZ P Robert Król, Wojciech Bieniek i Tomasz Stopa zorganizowali na czas pobytu w Radomiu opiekę tłumacza. Zorganizują także najpotrzebniejsze artykuły spożywcze, odzież i inne środki, które pomogą im na starcie.

Przypominamy, że Zarząd Główny NSZZ Policjantów prowadzi zbiórkę na rzecz pomocy ukraińskim policjantom. Na liście pilnych potrzeb znalazły się między innymi kamizelki kuloodporne, hełmy, kominiarki, opatrunki osobiste, środki przeciwbólowe i wiele innych. Zakupione rzeczy dowożone są na granicę polsko-ukraińską, gdzie odbierają je od policjantów funkcjonariusze ze Lwowa, mający wiedzę gdzie, w pierwszej kolejności, powinny trafić przekazane środki.

Pieniądze można wpłacać na konto:

ING Bank Śląski S.A.

55 1050 1025 1000 0090 8154 9991 z dopiskiem „Pomoc ukraińskim policjantom”.

(KWP zs. w Radomiu / kp)