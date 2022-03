Uderzenie w przestępczość akcyzową Data publikacji 21.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Brzezin i Łodzi oraz mundurowi z sieradzkiego oddziału Krajowej Administracji Skarbowej, zlikwidowali nielegalną linię produkcyjną papierosów. Zatrzymano trzech mieszkańców Łodzi w wieku 71, 55 i 28 lat. W ich posiadaniu były wyroby tytoniowe i alkoholowe bez polskich znaków akcyzy. Mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 oraz wysoka grzywna.

16 marca 2022 roku policjanci w Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach, wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i mundurowymi z sieradzkiego oddziału Krajowej Administracji Skarbowej prowadzili działania na terenie Brzezin. W jednym z pomieszczeń gospodarczych na terenie miasta znaleźli nielegalną linię produkcyjną do wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy oraz ponad 410 tysięcy sztuk papierosów.

Dzięki dalszym ustaleniom w Brzezinach funkcjonariusze zatrzymali samochód marki Skoda kierowany przez 71-letniego mieszkańca Łodzi, w którym znajdowało się 75 kilogramów krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy. Ponadto mundurowi ustalili, że na pobliskiej posesji zamieszkiwanej przez 28-letniego mieszkańca Łodzi w pomieszczeniach gospodarczych i garażowych znajduje się większa ilość nielegalnej krajanki tytoniowej. Po wejściu do tych pomieszczeń znaleziono maszyny do cięcia tytoniu, dwie belki liści tytoniu o wadze 63 kilogramów oraz 508 kilogramów krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy.

Policjanci wykonując dalsze czynności ustalili, że w proceder zamieszany jest również 55-letni mieszkaniec Łodzi, którego zatrzymano w jego mieszkaniu, a podczas przeszukania należącego do niego opla znaleziono 73 butelki z wyrobami alkoholowymi bez polskich znaków akcyzy. Narażenie na uszczuplenia podatkowe budżetu państwa mogło wynieść około 930 tysiecy złotych.

Przejęte urządzenia i towary akcyzowe trafiły do magazynu depozytowego Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty i grozi im za to kara pozbawienia wolności do lat 3 oraz wysoka grzywna. O dalszym losie zatrzymanych zadecyduje prokuratura i sąd.

(KWP w Łodzi / mw)