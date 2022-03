Wolontariusze pogranicza dziękują katowickim policjantom

Horodło 20.03.2022

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Szanowni Funkcjonariusze i Funkcjonariuszki Policjanci Komendy Wojewódzkiej w Katowicach

Nazywam się (do wiadomości adresata) pracuję jako wolontariusz od pierwszego dnia wojny w Ukrainie.

Swoim listem chciałbym w imieniu wolontariuszy pracujących na granicy i w ośrodkach recepcyjnych bardzo Wam podziękować za waszą postawę, służbę ,pomoc i wsparcie jakie od was otrzymaliśmy od pierwszych dni wojny jaka boleśnie dotknęła naszych sąsiadów Ukraińców. Od pierwszych dni pracy na granicy Policja, Straż Pożarna i Urzędy Gmin stworzyła ramy systemu, który stał się platformą do przyjęcia i pomocy Ukraińskim rodzinom.

Dzięki sygnałom otrzymanym od Policjantów waszej Komendy już trzeciego dnia w Horodle opracowaliśmy system rejestracji i sprawdzenia prywatnych osób odbierających uchodźców z naszego ośrodka. Dla rodzin z Ukrainy mundur Polskiego Policjanta stał się synonimem bezpieczeństwa. Obecność Policji sprawiała że nie bali się przebywać w naszym ośrodku, bez strachu wsiadali do organizowanych przez nas środków transportu bo wszędzie widzieli Policjantów. Ukraińcy i my mieszkańcy pogranicza nie zapomnimy obrazu funkcjonariuszy z dziećmi na rękach ciągnący walizki stanowiące niejednokrotnie cały uratowany majątek. Nie zapomnimy Policjantek które tuliły zapłakane dzieci. Kiedy w czasie mrozów w namiocie wolontariuszy na przejściu w nocy skończył się gaz do nagrzewnicy, dyżurujący aspirant przywiózł z sąsiedniej wioski całego busa drewna do koksowników.Tu na granicy pracowaliśmy razem ramie w ramie, bez polityki i pustych frazesów. W obliczu zła i barbarzyństwa znowu staliśmy się zjednoczoną Polską, która stała się dla Ukraińskich rodzin bezpiecznym azylem. A Policja stała się jedną z ikon tych ciężkich jakie razem nam przyszło przeżyć.

Dziękujemy Wam Policjanci z Katowickiej Komendy jesteście wielcy, swoją postawą zasługujecie na wielki szacunek. Staliście się wizytówką Polskich Służb Mundurowych w oczach ludzi uciekających przed wojną, niejednokrotnie z ust Ukraińców słyszałem pochwał w waszym kierunku. Wolontariusze mogli spokojnie wykonywać swoją pracę mając Was obok czuliśmy się po prostu bezpiecznie. Moim osobistym zadaniem jest teraz nagłaśnianie super roboty jaką wykonaliście w tych ciężkich dniach wojny za naszą miedzą.

Dziękujemy ,życzymy sukcesów w służbie i radości w życiu prywatnym.

Wolontariusze Pogranicza

