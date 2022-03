Awaria wstrzymała w nocy podróż uchodźców. Pomogli im policjanci z Rucianego – Nidy Data publikacji 21.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Rucianem-Nidzie w nocy usłyszeli wystrzał opon dochodzący z pobliskiego ronda. Okazało się, że to dźwięk opon, które pękły w samochodzie. Autem podróżowały cztery osoby i pies. Byli to uchodźcy z Ukrainy. Z uwagi na późną porę nie było możliwości naprawienia samochodu. W tej sytuacji policjanci zorganizowali podróżnym bezpłatny nocleg, a następnego dnia, przy dużym wsparciu ze strony mieszkańców, pomogli w naprawie pojazdu i dalszej podróży.

Policjanci z Komisariatu Policji w Rucianem - Nidzie już po raz kolejny dowiedli, że hasło „pomagamy i chronimy” przyświeca im w codziennej służbie. Tym razem pomogli uchodźcom z Ukrainy, którym w nocy, 19.03.2022 r., zepsuł się samochód. Funkcjonariusze usłyszeli wystrzał opony dochodzący z ronda w pobliżu komisariatu. Natychmiast poszli sprawdzić co się stało. Zauważyli samochód osobowy, który zjeżdżał na pobocze. Podróżowały nim cztery osoby, w tym 90-letnia kobieta i pies. Okazało się, że w wyniku najechania na krawężnik uszkodzeniu uległy dwie opony z felgami. Z uwagi na późną porę nie było możliwości naprawienia ich. W tej sytuacji policjanci zaczęli szukać miejsc noclegowych dla czterech osób. Nie było to łatwe zadanie, ale się udało. Właściciel jednego z hoteli, pomimo, że miał zajęte wszystkie miejsca, wygospodarował jeden bezpłatny pokój dla niespodziewanych gości. Funkcjonariusze zawieźli uchodźców do miejsca noclegowego, a ich samochód odholowali na parking hotelowy. W ten sposób mieszkańcy Ukrainy spokojnie i bezpiecznie spędzili noc.

Następnego dnia z rana policjanci pojechali do tego hotelu, by sprawdzić czy wszystko w porządku z uchodźcami. Mieli oni zapewnione wszystko, czego było im potrzeba. Okazało się jednak, że nie mają wiele środków finansowych na dalszą podróż. Właściciel hotelu zorganizował dobrowolną zbiórkę pieniędzy wśród pracowników i gości hotelowych. Zebrana kwota przekazana została uchodźcom, którzy nie kryli łez za okazaną im bezinteresowną pomoc.

Policjanci w tym czasie zorganizowali bezpłatną naprawę samochodu w jednym z miejscowych warsztatów, a także nieodpłatne umycie go w myjni samochodowej, ponieważ stan szyb i oświetlenia mógł mieć znaczący wpływ na bezpieczeństwo w trakcie dalszej jazdy.

Dzięki zaangażowaniu policjantów oraz lokalnej społeczności z Rucianego – Nidy uchodźcy ruszyli w dalszą podróż. Nie kryli swojej ogromnej wdzięczności za udzieloną im bezinteresownie pomoc.

(KWP w Olsztynie / mw)