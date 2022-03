„Jesteśmy po to, by każdy czuł się bezpiecznie” - policjanci przestrzegają uchodźców, by nie stali się ofiarami przestępstw Data publikacji 21.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Obecność uciekających przed wojną obywateli Ukrainy, oprócz odruchu serca wielu Polaków, ogromu empatii i życzliwości, może także generować zachowania nieuczciwe na szkodę przebywających na naszym terenie uchodźców. Żeby obywatele Ukrainy czuli się u nas bezpiecznie i nie stali się ofiarami przestępstw, policjanci czynnie biorą udział w działaniach prewencyjnych, spotykając się z nimi, rozmawiając i tłumacząc, na co należy zwracać szczególną uwagę.

Już blisko dwa miliony uchodźców z Ukrainy przekroczyło granicę polsko – ukraińską, uciekając przed bombardowaniami, terrorem i cierpieniem. Wielu z nich znalazło bezpieczne schronienie w Polsce. Część z nich trafiła m.in. na teren powiatu węgorzewskiego. Aby obywatele Ukrainy, którzy już zostali dotknięci niewyobrażalną tragedią, jaką jest wojna, czuli się i byli u nas bezpieczni, funkcjonariusze węgorzewskiej komendy korzystają z każdej nadarzającej się okazji, aby poświęcić choć chwilę na profilaktyczne spotkania.

Jednym z takich miejsc, gdzie codziennie przybywają obywatele Ukrainy, jest węgorzewski urząd miasta. Tam uchodźcy przychodzą, aby wyrobić PESEL, a funkcjonariusze przekazują im najistotniejsze informacje, które pozwolą bezpiecznie spędzić czas na naszej ziemi. Mundurowi informują ich, że bez względu na to, czy jest się ofiarą, czy świadkiem przestępstwa, jak najszybciej należy powiadomić o tym Policję pod bezpłatnym numerem tel. 112. Policjanci każde zgłoszenie weryfikują, sprawdzają i pomagają każdemu, kto takiej pomocy potrzebuje. Mundurowi uświadamiają przybyłych, że oszuści nie oszczędzają nikogo. Wykorzystują różne sposoby, by wzbogacić się kosztem ludzi, nawet tych, których dotknęła wojna. Funkcjonariusze przestrzegają również przed nieuczciwymi ofertami pracy. Informują, że często te osoby nie dają swojemu rozmówcy czasu na zastanowienie się, oczekują podjęcia decyzji tu i teraz. Policjanci radzą, żeby dać sobie czas na zastanowienie, zweryfikowanie oferty. Sprawdź w najbliższym urzędzie pracy, urzędzie gminy, czy firma, która oferuje zatrudnienie w ogóle istnieje. Mundurowi mówią także o tym, jak ustrzec się przed zjawiskiem handlu ludźmi oraz gdzie szukać pomocy w sytuacjach wskazujących na to, że doszło do nielegalnego procederu. Najważniejsze informacje o bezpieczeństwie przekazywane są w formie ulotek w języku ukraińskim.

Obecność policjantów najbardziej cieszy najmłodszych uczestników spotkań, którzy otrzymują od mundurowych drobne upominki.

(KWP w Olsztynie / kp)