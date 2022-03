W trudnym czasie dali dzieciom powód do radości Data publikacji 21.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Czasami tak niewiele trzeba, by zapewnić uśmiech na twarzach najmłodszych – uśmiech, który napędza do dalszego działania i jest najlepszym wyrazem wdzięczności. Wiedzą o tym policjanci z posterunku Policji w Wilczętach, którzy z pewną niespodzianką wyruszyli do uchodźców z Ukrainy.

Już ponad dwa miliony uchodźców przekroczyło granicę polsko – ukraińską, uciekając przed bombardowaniami i cierpieniem. Wielu z nich znalazło schronienie także w prywatnych mieszkaniach Polaków. Swoje serca oraz domy dla ukraińskich rodzin otworzyli także mieszkańcy powiatu braniewskiego. Policyjne wizyty w takich miejscach mają m.in. wzmocnić wśród naszych gości poczucie bezpieczeństwa.

W miniony piątek, 18.03.2022 r., policjanci z posterunku Policji w Wilczętach, w trakcie patrolu swojego rejonu, odwiedzili jedną z rodzin, która zapewniła schronienie uchodźcom. W gronie osób uciekających przed wojną były także dzieci. Maluchy z dużym zainteresowaniem obserwowały radiowóz, więc funkcjonariusze bez chwili wahania zaprosili najmłodszych do policyjnego auta. Te chwile radości na twarzach dzieci spowodowały, że policjanci postanowili dać im kolejny powód do uśmiechu. Żegnając się z dziećmi zapewnili, że wrócą następnego dnia z niespodzianką. Tak też się stało. Funkcjonariusze kupili gry, zabawki, pluszaki oraz piłki i ruszyli do małych gości. Policjanci ze wzruszeniem relacjonowali spotkanie, podkreślając, że takim odruchem serca chcieli zapewnić najmłodszym choć namiastkę normalności.

(KWP w Olsztynie / sc)