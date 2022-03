Dzielnicowy pomógł obywatelce Ukrainy, która zgubiła plecak z dokumentami i pieniędzmi Data publikacji 21.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z komisariatu przy ul. Platynowej podczas kontroli punktu rejestracyjnego dla uchodźców pomógł obywatelce Ukrainy, która podeszła do funkcjonariusza i powiedziała mu, że w jednym z tramwajów zostawiła plecak z dokumentami i pieniędzmi. Dzielnicowy natychmiast zareagował, ustalił którym tramwajem jechała kobieta, zlokalizował go i odzyskał zgubiony bagaż.

Gdańscy policjanci codziennie dbają o bezpieczeństwo przebywających na naszym terenie uchodźców. Funkcjonariusze angażują się także w każdego rodzaju pomoc tym osobom. Takim przykładem jest interwencja dzielnicowego z komisariatu na Oruni, który pomógł obywatelce Ukrainy.

W piątek rano do młodszego aspiranta Jakuba Okupińskiego, który kontrolował punkt rejestracyjny dla uchodźców przy ul. Wilanowskiej podeszła zdenerwowana obywatelka Ukrainy i powiedziała mu, że przed chwilą jechała tramwajem z centrum Gdańska. Kiedy wysiadła z niego, zorientowała się, że w pojeździe zostawiła plecak, w którym był paszport oraz gotówka, które zabrała, uciekając z Kijowa do Polski. Dzielnicowy natychmiast zareagował na tę sytuację i razem z kobietą podjechał radiowozem do pętli tramwajowej Łostowice- Śwętokrzyska. Tam funkcjonariusz zlokalizował tramwaj, którym jechała kobieta, a w środku pojazdu pod jednym z siedzeń znalazł plecak obywatelki Ukrainy, w którym były dokumenty i gotówka.

Dzięki reakcji dzielnicowego oraz jego szybkiej interwencji kobieta odzyskała swoją własność.

(KWP w Gdańsku / kp)