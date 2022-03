Dyżurny kwidzyńskiej komendy po raz kolejny przyczynił się do uratowania życia Data publikacji 21.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki profesjonalnej postawie dyżurnego numeru alarmowego udało się zapobiec tragedii. Asp. szt. Robert Myścich, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie, po raz kolejny przyczynił się do uratowania życia tym razem mieszkańcowi województwa łódzkiego. Dyżurny otrzymał informacje od pracownika Fundacji ITAKA, że prawdopodobnie 29-letni mężczyzna chce popełnić samobójstwo.

Dzięki profesjonalnej postawie i doświadczeniu dyżurnego numeru alarmowego udało się zapobiec tragedii. Asp. szt. Robert Myścich, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie, przyczynił się do uratowania życia mieszkańcowi Opoczna.

W niedzielę, 20.03.2022 r., wieczorem, ok. 20.00 dyżurny odebrał telefon od pracownika Centrum Zarządzania Kryzysowego Fundacji ITAKA, który poinformował go, że skontaktował się z nim drogą mailową prawdopodobnie mieszkaniec Kwidzyna, który chce targnąć się na swoje życie. Pracownik fundacji dodał, że chwilę wcześniej w trakcie rozmowy mailowej mówił mu o problemach rodzinnych oraz o tym, że chce połknąć dużą ilość tabletek jak również o tym, że przestał kontynuować leczenie psychiatryczne.

Pracownik fundacji podał imię i nazwisko oraz adres zamieszkania rzekomego samobójcy, dyżurny z Kwidzyna wysłał na miejsce patrol ale mieszkający tam mężczyzna jak i członkowie jego rodziny zaprzeczyli by kontaktował się z kimkolwiek w takiej sprawie oraz by miał on jakiekolwiek problemy natury psychicznej.

Dyżurny nie poddał się i zaczął działać. Połączył się Biurem do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji i ustalił, że na podstawie adresu mailowego są oni w stanie zlokalizować osobę pisząca maila do fundacji. Po kilku minutach udało się zdobyć dyżurnemu adres zamieszkania 29-letniego mężczyzny. Okazało się, że jest on mieszkańcem województwa łódzkiego. Asp. szt. Robert Myścich powiadomił o zaistniałej sytuacji tamtejszą jednostkę Policji, dzięki jego zaangażowaniu mundurowi z Opoczna szybko dotarli do mężczyzny. Wezwany na miejsce ambulans przetransportował 29-latka do szpitala.

Dzięki profesjonalnej postawie policjanta asp. szt. Roberta Myścicha udało się zapobiec kolejnej tragedii.

Kryzys emocjonalny może dotknąć każdego. Warto wiedzieć, jak rozwiązywać problemy lub wesprzeć innych w samodzielnym rozwiązywaniu trudności. Warto również nie wahać się i skorzystać z porady specjalisty z dziedziny psychologii, czy psychiatrii, działających m.in. w każdej poradni zdrowia psychicznego.

Nie lekceważmy żadnych sygnałów świadczących o tym, że ktoś nie radzi sobie z trudną sytuacją życiową, okazujmy wsparcie i pomoc w kryzysie. Na terenie całego kraju można dzwonić na:

ogólnopolski telefon zaufania 116 111, czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Połączenie jest bezpłatne;

w Komendzie Głównej Policji funkcjonuje "Policyjny Telefon Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie" o numerze: 800 120 226;

wsparcie oferowne jest również przez sieć ośrodków pomocy pokrzywdzonym, finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości, który podlega Ministrowi Sprawiedliwości. Więcej informacji na stronie Funduszu Sprawiedliwosci

(KWP w Gdańsku / mw)