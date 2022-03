Pomagamy uchodźcom oraz dbamy o ich bezpieczeństwo Data publikacji 21.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z gdańskiej komendy wraz ze swoimi rodzinami zaangażowali się w pomoc uchodźcom przebywających w punktach recepcyjnych przy ul. Za Murami i ul. Piwnej. Do pierwszego z tych punktów policjanci dotarli z zakupionymi przez siebie posiłkami oraz owocami. To spotkanie było też okazją do poruszenia kwestii związanych bezpiecznym pobytem obywateli Ukrainy na terenie Polski. Z kolei dzięki inicjatywie funkcjonariuszki z Wydziału Prewencji, dzieci przebywające w punkcie recepcyjnym przy ul. Piwnej otrzymały zabawki oraz materiały plastyczne.

Gdańscy policjanci wraz ze swoimi rodzinami postanowili wesprzeć uchodźców przebywających na terenie punktu recepcyjnego przy ul. Za Murami. Funkcjonariusze we własnym zakresie zakupili 50 litrów zupy oraz owoce, które w piątek przywieźli obywatelom Ukrainy. Spotkanie z uchodźcami było także okazją, by poruszyć kwestie związane z ich bezpiecznym pobytem na terenie Polski. Podczas zebrania mundurowi zwracali uwagę, że większość ludzi chce pomagać innym. Należy jednak pamiętać, że zdarzają się osoby, których intencje nie są dobre. Uchodźcy narażeni są na to, że mogą stać się ofiarami handlu ludźmi lub innych przestępstw. Ponadto policjanci informowali o zagrożeniach związanych z poszukiwaniem pracy czy podróżą z nieznaną osobą. Opowiedzieli także, w jaki sposób wezwać pomoc i wręczyli dwujęzyczne ulotki informacyjne. Funkcjonariusze podkreślali, że jesteśmy od tego, aby pomagać i chronić, a w sytuacji zagrożenia bez wahania należy zwrócić się do nas o pomoc.

Dzięki kolejnej inicjatywie, którą wykazała się jeden z policjantek Wydziału Prewencji KMP w Gdańsku, do dzieci przebywających w filii punktu recepcyjnego przy ul. Piwnej trafiły materiały plastyczne oraz zabawki dla chłopców i dziewczynek. Funkcjonariuszka angażując się w pomoc obywatelom Ukrainy, zakupiła oraz zebrała wśród znajomych między innymi ryzy papieru, kredki oraz zabawki, które w sobotę dostarczyła do punktu recepcyjnego przy ul. Piwnej.