Nieunikniona kara za przestępstwa Data publikacji 21.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Niespełna dwa miesiące tyle zdołał ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości 35-letni mieszkaniec Wąbrzeźna, który na początku roku zaatakował policjantów. Teraz odpowie za czynną napaść na funkcjonariuszy, naruszenie ich nietykalności cielesnej oraz znieważenie grozi mu do 10 lat więzienia. Póki co trafił na 3 miesiące tymczasowo do aresztu.

Sprawa miała swój początek 3 stycznia tego roku, kiedy policjanci z Wąbrzeźna wezwani zostali do awantury domowej. Na miejscu okazało się, że nienaturalnie pobudzony mężczyzna zdemolował mieszkanie, w którym mieszkał ze swoją partnerką i dzieckiem. Na nic zdały się wezwania policjantów, aby ten uspokoił się. Funkcjonariusze zostali zaatakowani przez mężczyznę, konieczne było jego obezwładnienie i zatrzymanie. Po przewiezieniu do komendy agresja 35-latka cały czas przybierała na sile. Poza czynną napaścią i naruszeniem nietykalności cielesnej mundurowych, mężczyzna znieważył ich. Z uwagi na jego zachowanie, na miejsce wezwana została karetka pogotowia, którą agresor przewieziony został do szpitala i umieszczony na obserwacji. Nazajutrz mężczyzna oddalił się ze szpitala. Według ustaleń funkcjonariuszy próbował on wyjechać z kraju, dlatego sąd podjął deyzję o wszczęciu ogólnokrajowych poszukiwań za nim.

W miniony czwartek, 17.03.2022 r., mężczyzna zatrzymany został na terenie województwa lubuskiego. Następnego dnia stanął przed sądem w Wąbrzeźnie, który w związku z popełnionymi przez niego przestępstwami oraz bogatą przeszłością kryminalną, tymczasowo aresztował go na najbliższe 3 miesiące. Za czynną napaść na funkcjonariuszy Policji, naruszenie ich nietykalności cielesnej oraz znieważenie grozi mu do 10 lat więzienia.

(KWP w Bydgoszczy / mw)