POMAGAMY I CHRONIMY! Defibrylator, bandaże, leki i wiele innych środków medycznych znów trafi do ukraińskich funkcjonariuszy i osób potrzebujących Data publikacji 21.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W myśl policyjnego motta POMAGAMY I CHRONIMY dolnośląscy funkcjonariusze wciąż znajdują sposoby, aby dołożyć swoją cegiełkę do ogólnopolskiej akcji pomocy obywatelom Ukrainy. Wrocławscy policjanci z Ołbina zebrali najpotrzebniejsze rzeczy brakujące w punkcie pomocowym przy dworcu we Wrocławiu, a mundurowi z Lubina wspierani życzliwością mieszkańców zebrali medykamenty i… defibrylator, które trafiły do ukraińskich policjantów.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lubinie nie pozostali obojętni na krzywdę kolegów zza wschodniej granicy i zorganizowali zbiórkę artykułów potrzebnych dla ukraińskich policjantów walczących na froncie o swoją ojczyznę.

Kolejny raz zebrali ogromne ilości medykamentów w postaci leków, strzykawek i igieł, środków opatrunkowych, sprzętu specjalistycznego do przetaczania krwi oraz innych środków medycznych. W ręce służb mundurowych trafi także defibrylator z wbudowaną funkcją defibrylacji dzieci oraz wyposażona torba medyczna. Poza tym żywność długoterminowa, plecaki, śpiwory, karimaty, latarki, baterie i całe mnóstwo innych specjalistycznych przedmiotów.

Akcja ta przyniosła naprawdę duże efekty, a pomoc była bezinteresowna i szczera, co zasługuje na najwyższe uznanie. Pierwsza tura ruszyła w drogę 3 marca do Lwowa i Tarnopola, a kolejny transport 17 marca bieżącego roku i tym razem trafi do ukraińskiej miejscowości Jaworów.

We Wrocławiu natomiast zbiórkę przeprowadzili policjanci z komisariatu Ołbin. Funkcjonariusze zebrali niezbędne produkty, wśród których znalazły się: koce, ręczniki, karimaty, plastry, bandaże, opatrunki jałowe, rękawice, środki higieny osobistej, bielizna oraz żywność wysokoenergetyczna. Wszystko, co udało się zgromadzić, zostało przekazane do punktu pomocowego przy Dworcu Głównym PKP, skąd ruszy w dalszą drogę w kierunku Ukrainy.

Dolnośląscy policjanci pomagają nie tylko na terenie pełnienia codziennej służby, ale także na granicy polsko-ukraińskiej, a wszystko to celem zapewnienia bezpieczeństwa uchodźcom.

Mamy nadzieję, że ten zwykły ludzki odruch i dar naszych serc choć w części pomoże potrzebującym pomocy ukraińskim policjantom i osobom, które pozostały w kraju.

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KPP w Lubinie

asp. szt. Sylwia Serafin

tel. 601 974 322