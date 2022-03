Obywatel Wielkiej Brytanii uciekał z Ukrainy, życie uratowali mu opoczyńscy policjanci Data publikacji 22.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci opoczyńskiego ruchu drogowego od początku wojny w Ukrainie delegowani są do wsparcia policjantów w województwie podkarpackim. Służbę pełnią w rejonie przejścia granicznego w Medyce ale także w Przemyślu. 18 marca 2022 roku uratowali młodego mężczyznę, który zasłabł w autobusie wiozącym uchodźców z Ukrainy.

Do służby na terenie przygranicznym oddelegowani zostali doświadczeni policjanci wydziału ruchu drogowego opoczyńskiej Policji. To już nie pierwsza taka służba policjantów, wcześniej opoczyńskie patrole wspierały straż graniczną w okolicy przejścia granicznego z Białorusią.

Policjanci pomagają miejscowym funkcjonariuszom oraz Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa przejazdu tysiącom uchodźców z Ukrainy.

Kilka dni temu patrol opoczyńskich policjantów zauważył autobus przewożący osoby uciekające przed wojną w Ukrainie. Kierowca gwałtownie zatrzymał samochód na jezdni i dawał sygnały policjantom, że potrzebuje pomocy.

Funkcjonariusze podjechali i sprawdzili co jest powodem tak nagłego zatrzymania autobusu. Okazało się, że w zatłoczonym pojeździe jeden z pasażerów stracił przytomność i upadł na podłogę. Z młodym mężczyzną nie można było nawiązać kontaktu. Nie reagował. Policjanci natychmiast zaczęli ratować nieprzytomnego.

Ustabilizowali mężczyźnie oddech wyprowadzili go z pojazdu. Młody człowiek był bardzo osłabiony i wycieńczony. Opoczyńscy policjanci powiadomili pogotowie ratunkowe, jednak z uwagi na to, że w tym momencie wszystkie dostępne karetki pogotowia ratunkowego były zajęte, dowódca patrolu podjął decyzję, że należy jak najszybciej mężczyznę przewieźć pod opiekę medyków. Funkcjonariusze upewniwszy się, że czynności życiowe mężczyzny są ustabilizowane, przewieźli 24-latka do całodobowego punktu ratownictwa medycznego przy dworcu PKP w Przemyślu. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja, ponieważ jak stwierdzili lekarze badający mężczyznę, jego stan był bardzo poważny, zagrażający jego życiu.

Policjanci ustalili, że mężczyzna, któremu udzielili pomocy to 24-letni student, obywatel Wielkiej Brytanii. Mężczyzna w Ukrainie studiował. Po wybuchu wojny nie mógł liniami lotniczymi wrócić do Wielkiej Brytanii, dlatego zdecydował o podroży do domu autokarem przez Polskę. Niestety 24-latek, nie przygotował się do tej długiej i ciężkiej podroży. Nie miał ciepłego ubrania, zapasów jedzenia ani wody, a podróżował kilkanaście godzin. Kiedy 24-latkiem zajęli się lekarze, ze łzami w oczach dziękował naszym policjantom za okazaną pomoc, za uratowanie życia.

Cieszymy się, że mogliśmy pomóc. Policjanci bez względu na to w jakich jednostkach na co dzień pełnią służbę, zawsze starają się nieść pomoc tym, którzy jej w danym momencie potrzebują.

(KWP w Łodzi / mw)