„Jak wyglądałoby życie bez Policji?” - wyjątkowy list dla policjantów z podziękowaniami za trud ich służby

„Chciałabym wyrazić wdzięczność za Państwa pracę. Cieszę się, że czuwacie nad bezpieczeństwem mieszkańców…” to fragment podziękowań dla policjantów, jakie wpłynęły do Komisariatu Policji w Skwierzynie od jednej z mieszkanek tej gminy. Policjanci za swoją służbę nie oczekują specjalnych podziękowań, jednak każde miłe słowo ze strony mieszkańców wywołuje uśmiech na ich twarzach i jeszcze bardziej motywuje do pracy.