Pilotaż do szpitala Data publikacji 22.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Tłuszczu, sierż. szt. Paweł Popławski oraz sierż. szt. Grzegorz Kaczyński, w ubiegłym tygodniu przeprowadzili nietypowy pilotaż. Podczas pełnionej przez nich służby patrolowej, zatrzymał ich kierowca samochodu z nietypową prośbą. Otóż narzeczony wiózł do szpitala swoją partnerkę, która w każdej chwili mogła urodzić dziecko. Funkcjonariusze bez chwili wahania pomogli kierowcy ominąć korki i na czas dojechać do placówki medycznej. Niedługo później na świat przyszedł ich synek. Rodzice są przekonani, że w przyszłości zostanie policjantem.

Funkcjonariusze z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego z Komisariatu Policji w Tłuszczu pełnili służbę w miejscowości Miąse w powiecie wołomińskim. Tam też spotkali się z niecodzienną prośbą. Kierujący samochodem osobowym z narzeczoną rodzącą w aucie, zwrócił się do mundurowych o pomoc w szybkim przemierzeniu drogi do szpitala. Funkcjonariusze stanęli na wysokości zadania, pilotowali pojazd do placówki medycznej w Wyszkowie. Gdy około 21.00 przybyli na miejsce, kobieta trafiła prosto na salę porodową. O 22.40 na świat przyszedł zdrowy chłopiec.

Kilka dni później para wysłała wiadomość do Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie - insp. dr Marka Ujazdy z podziękowaniem za okazaną empatię oraz szybką reakcję policjantów z Tłuszcza.

Gratulujemy rodzicom i dziecku, życzymy wszystkiego najlepszego.

(KSP / mw)