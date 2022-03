Policjanci z południowopraskiej "Kobry" działali w Kielcach Data publikacji 22.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z grupy „Kobra” swoją kolejną realizację przeprowadzili w Kielcach. To tam uciekli kradzionym samochodem dwaj 32-latkowie, którzy w jednym z hoteli zameldowali się wykorzystując sfałszowany dowód osobisty. Tam też wpadli w ręce policjantów z wydziału do walki z przestępczością samochodową z Pragi Południe. Funkcjonariusze zabezpieczyli skradzioną alfę romeo wartą 290 tysięcy złotych. Jeden z mężczyzn w chwili interwencji miał przy sobie marihuanę. Obaj usłyszeli zarzuty paserstwa, odpowiedzą też odpowiednio, jeden za posłużenie się fałszywym dokumentem, drugi za posiadanie narkotyków. Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Północ skierowała wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec obu podejrzanych, do czego sąd się przychylił.

Tak jak to często bywa w takich sytuacjach, tak i tym razem również trzeba było działać bardzo szybko.

W weekendowy poranek operacyjni z grupy „Kobra” pozyskali informację na temat dwóch 34-latków, którzy dwoma samochodami, w tym jednym kradzionym z terenu Białołęki, dotarli do Kielc. Skradzioną alfę romeo postawili na hotelowym parkingu i wynajęli dwa pokoje. Jeden z mężczyzn posłużył się w recepcji, jak się później okazało, fałszywym dokumentem.

Policjanci bardzo szybko zaplanowali działania i dotarli do Kielc. Skradziony samochód miał zamocowane tablice rejestracyjne, które nie były co prawda poszukiwane, ale pochodziły od forda. Funkcjonariusze zabezpieczyli alfę i zatrzymali w pokojach 34-latków, bardzo zaskoczonych wizytą warszawskich policjantów. Podczas przeszukania, u jednego z nich policjanci znaleźli marihuanę. Obaj mężczyźni trafili do policyjnych cel. Samochód, fałszywy dokument, narkotyki, a także gotówka zostały zabezpieczone.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty paserstwa samochodu, jeden dodatkowo posiadania środków odurzających, a drugi posłużenia się fałszywym dokumentem. Zebrany materiał dowodowy został przekazany do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Północ, w sadzie na wniosek prokuratury został zastosowany tymczasowy areszt wobec obu podejrzanych.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Północ.

(KSP / mw)