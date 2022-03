Wyprawka od policjantów dla dzieci z Ukrainy Data publikacji 22.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Nie słabnie pomoc niesiona przez mundurowych dla uchodźców z Ukrainy. Stróże prawa z Komisariatu Policji w Bodzentynie przekazali wyprawki z materiałami szkolnymi i zabawki. Obdarowanych zostało 19 dzieci, które znalazły schronienie na terenie jednej z miejscowości w gminie.

Kieleccy policjanci stale kontaktują się z uchodźcami z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w naszym regionie. W ramach służby zbierają informacje, dotyczące potrzeb cudzoziemców oraz angażują się w rozwiązanie pojawiających się problemów. Z taką sytuacją spotkali się stróże prawa z bodzentyńskiego komisariatu. Ci policjanci dotarli do jednego z domów na terenie gminy, gdzie okazało się, że schronienie znalazły 33 osoby. Wśród nich 19 dzieci, w wieku od 3 do 17 lat. Wyzwaniem stało się zapewnienie wyprawek, by młodzi Ukraińcy mogli rozpocząć naukę w szkole i przedszkolach. Policjanci postanowili, że zorganizują materiały we własnym zakresie. Funkcjonariusze z Bodzentyna zakupili środki piśmiennicze, artykuły biurowe i przybory szkole a także zabawki dla młodszych dzieci. Podarki, tak oczekiwane przez uchodźców przekazali w ostatnią sobotę.

(KWP w Kielcach / sc)