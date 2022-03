Upamiętniamy urodziny patrona komendy wojewódzkiej Data publikacji 22.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W 128. rocznicę urodzin wspominamy patrona Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu – sierż. Piotra Jesiennia, policjanta Policji Państwowej, weterana wojny obronnej 1939 r., żołnierza Armii Krajowej. Zamordowanego przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Oleśnie. Na terenie komendy znajduje się Izba Pamięci, która w części poświęcona jest właśnie jego pamięci.

22 marca, przypada 128. rocznica urodzin Piotra Jesienia, który przyszedł na świat w 1894 roku we wsi Kępie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, pełnił służbę na posterunku żandarmerii polskiej w Kłobucku. 1 lipca 1919 roku został przyjęty do Policji Państwowej, w szeregach której służył aż do wybuchu II Wojny Światowej.

Podczas wojny walczył z hitlerowskim najeźdźcą. 19 października 1939 roku, wraz ze swoim oddziałem został rozbrojony i aresztowany przez NKWD. Piotr Jesień uniknął losu innych zamordowanych funkcjonariuszy Policji - udało mu się zbiec z transportu. Po wstąpieniu w 1942 roku do struktur państwa podziemnego, Piotr Jesień aktywnie działał w placówce Armii Krajowej w Przystajni (powiat kłobucki), gdzie był kierownikiem lokalnej komórki. Po zakończeniu okupacji niemieckiej, Piotr Jesień od dowództwa Armii Krajowej, otrzymał polecenie założenia placówki konspiracyjnej i przyjęcia funkcji komendanta posterunku Milicji Obywatelskiej w Przystajni, którą objął 26 lutego 1945 roku. Zaangażował się między innymi w wyjaśnienie okoliczności aresztowań jego kolegów z AK. Przeciwdziałał malwersacjom urzędników oraz szalbierstwom dokonywanym przez sowieckich dezerterów. Wkrótce stał się więc niebezpieczny dla funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.

W nocy z 14 na 15 kwietnia 1945 roku, funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Oleśnie przeprowadzili obławę na żołnierzy AK, wśród których był między innymi Piotr Jesień. Dzień po przesłuchaniach, 17 kwietnia 1945 roku, w celi gdzie został umieszczony, znaleziono zwłoki Piotra Jesienia. Rodzinie przekazano, że został on przetransportowany do Katowic. Śledztwo w sprawie jego śmierci zostało umorzone. Tajemnica śmierci policjanta została wyjaśniona dopiero w 1991 roku, kiedy jego syn Ryszard Jesień dotarł do dokumentów Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Katowicach. Do dziś nie ustalono jednak, gdzie został pochowany. Na nekropolii w Przystajni znajduje się jedynie symboliczny grób, na którym umieszczono nazwisko Piotra Jesienia. Obecnie rodzina Piotra Jesienia współpracuje z Opolską Delegaturą IPN, Biurem Poszukiwań i Identyfikacji IPN we Wrocławiu oraz z Biurem Upamiętniania Ofiar Stalinizmu.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu istnieje Izba Pamięci, gdzie jedna z wydzielonych gablot w całości poświęcona jest patronowi komendy wojewódzkiej, sierż. Piotrowi Jesieniowi. W ostatnim czasie Izba Pamięci wzbogaciła się o ręcznie namalowany portret sierż. Piotra Jesienia, wykonany przez Zastępce Komendanta Komisariatu w Dobrzeniu Wielkim asp. sztab. Sebastiana Gwoździa. Dodatkowo, odwiedzający mogą na miejscu wysłuchać rozmowy z wnukiem sierż. Piotra Jesienia, Panem Stanisławem Małyską.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów prywatnych rodziny Piotra Jesienia oraz matreiałów Delegatury IPN w Opolu