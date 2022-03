Celny cios w narkotykowe podziemie Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z toruńskiej komendy, w jednym z mieszkań, znaleźli blisko 5 kg amfetaminy i ponad 9 kg marihuany. 35-latek, do którego należał zakazany towar jeszcze dzisiaj usłyszy zarzuty. Za uczestnictwo w obrocie znaczną ilością narkotyków może mu grozić do 12 lat więzienia.

Wczoraj (21.03.2022) za kraty trafił 35-latek podejrzany o złamanie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jego zatrzymanie to efekt pracy kryminalnych z toruńskiej komendy. Funkcjonariusze weszli do mieszkania mężczyzny znajdującego się na Chełmińskim Przedmieściu i znaleźli tam blisko 5 kilogramów białego proszku i ponad 9 kilogramów zielonego suszu roślinnego. Wstępne policyjne testy wykazały, że to amfetamina i marihuana. 35-latek jeszcze dzisiaj usłyszy zarzuty.

Za uczestnictwo w obrocie znaczną ilością narkotyków może mu grozić do 12 lat więzienia.

(KWP w Bydgoszczy / kp)