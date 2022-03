Policjanci rozbili szajkę, która ogołociła konto krakowskiego zakonu Data publikacji 22.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie rozbili 12-osobową grupę przestępczą, która pod legendą „policyjnej ochrony oszczędności zgromadzonych na rachunkach bankowych”, przejęła hasła i loginy do kont jednego z krakowskich zakonów, na których dokonała zlecenia przelewów w łącznej kwocie 915 tys. zł. Dzięki reakcji działu bezpieczeństwa banku i szybkim działaniom operacyjnym krakowskiej policji wykryto podejrzane przelewy, wstrzymano transakcje bankowe na przeszło 400 000 zł i zatrzymano oszustów.

11 marca dział bezpieczeństwa jednego z banków wykrył podejrzane operacje na koncie krakowskiego zakonu i powiadomił jego przedstawicieli. Sprawą zajęli się także policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu krakowskiej komendy miejskiej.

Okazało się, że wcześniej tego dnia do jednego z zakonników zadzwonili rzekomi policjanci, którzy legendą „ochrony oszczędności zgromadzonych na rachunkach bankowych” uzyskali od duchownego hasła i loginy do kilku kont zakonu. Na kontach tych oszuści dokonali zlecenia kilkudziesięciu przelewów na łączną kwotę 915 000 zł.

Dzięki współpracy z działami bezpieczeństwa kilku banków wstrzymano przelewy na przeszło 400 000 zł. Tymczasem kryminalni zajęli się ustalaniem tożsamości i poszukiwaniem sprawców.

W ubiegłym tygodniu (w dniach 16 – 18 marca) finalizując dokonane ustalenia operacyjne, krakowscy policjanci przeprowadzili realizację, w wyniku której na terenie województwa małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego oraz wielkopolskiego zatrzymali 12 osób w wieku od 20 do 64 lat, zaangażowanych w nielegalny proceder. Wśród nich było 3 mężczyzn narodowości romskiej, organizatorów przestępczego procederu.

Według ustaleń śledczych w grupie obowiązywał szczegółowy podział zadań. Część osób była odpowiedzialna za werbowanie tzw. „słupów”, tj. osób na które zakładane były konta bankowe, inni zajmowali się przygotowaniem dokumentów, niezbędnych do sfinalizowania formalności bankowych, a kolejni wykonywali połączenia telefoniczne do potencjalnych ofiar.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa, w tym dotyczące mienia znacznej wartości. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście – Zachód, sąd zastosował w piątek wobec trzech Romów (w wieku 20, 24 i 26 lat) - organizatorów oszustwa - środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Policji doprowadzili tych 3 podejrzanych do aresztu śledczego w sobotę. Pozostali członkowie grupy zostali objęci dozorem Policji.

Podejrzanym, w związku z faktem wyłudzenia mienia o znacznej wartości grozi do 10 lat więzienia.

Sprawa jest rozwojowa, policjanci sprawdzają, czy podejrzani nie mają związku z innymi tego typu oszustwami dokonanymi na terenie kraju.

Film film doprowadzenie Opis filmu: Film przedstawia pobieranie przez policjantów od zatrzymanych odcisków palców, a następnie wyprowadzanie zatrzymanej kobiety oraz zatrzymanych mężczyzn z pomieszczeń dla zatrzymanych przez nieumundurowanych policjantów i wprowadzanie ich do radiowozów Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik film doprowadzenie (format mp4 - rozmiar 9.08 MB)