Aby choć przez moment na ich twarzach pojawił się uśmiech - policjanci przekazali dary dla obywateli Ukrainy Data publikacji 22.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Była zbiórka, a następnie z zebranych środków policjanci ze Strzelec Krajeńskich i Drezdenka zakupili i przekazali potrzebne produkty obywatelem Ukrainy uciekającym przed wojną. Z zebranych wśród mundurowych pieniędzy udało się kupić między innymi żywność i inne niezbędne produkty. Policjanci nie zapomnieli oczywiście o dzieciach. Najmłodsi otrzymali słodycze, które mamy nadzieję choć przez moment wywołają na ich twarzach uśmiech i pozwolą zapomnieć o wojnie.

Wojna, która toczy się za naszą wschodnią granicą spowodowała, że wielu obywateli Ukrainy musiało opuścić swoje domy i szukać schronienia między innymi w Polsce. Zdecydowana większość, to kobiety, dzieci i osoby starsze. Liczba uchodźców każdego dnia rośnie. To co cieszy, to na pewno postawa naszych obywateli. Widząc dramat osób, które uciekają przed wojną Polacy starają się pomagać najlepiej jak to tylko możliwe. Wszyscy stajemy na wysokości zadania. Służby, instytucje, ale również obywatele naszego kraju pomagają w każdy możliwy sposób. Pomoc czeka już w momencie przekroczenia polsko-ukraińskiej granicy. Dzięki temu udaje się znaleźć nie tylko schronienie, ale również opiekę medyczną, czy wyżywienie.

W pomoc dla obywateli Ukrainy włączyli się również policjanci ze Strzelec Krajeńskich i Drezdenka. Dzięki spontanicznej akcji wśród mundurowych i pracowników Policji udało się zebrać pieniądze, za które została zakupiona żywność i inne produkty niezbędne do życia. Policjanci nie zapomnieli również o najmłodszych. Dzieci otrzymały słodycze, które pozwoliły osłodzić im te trudne chwile i zapomnieć o wojnie, która ma miejsce w ich kraju. W trakcie przekazywania darów widać było emocje i wzruszenie zarówno na twarzach policjantów i osób, które znalazły w naszym kraju schronienie przed wojną.

aspirant Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich

Film VID_-_SK.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik VID_-_SK.mp4 (format mp4 - rozmiar 17.43 MB)