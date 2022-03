Zapał kierowców do zbyt szybkiej jazdy skutecznie studzi na Dolnym Śląsku grupa SPEED Data publikacji 22.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z dolnośląskiej grupy SPEED często patrolują drogi szybkiego ruchu, gdzie zwracają szczególną uwagę na kierowców ignorujących obowiązujące limity prędkości. W miniony weekend na ekspresowej S5 funkcjonariusze zauważyli dwa auta, których kierowcy najwidoczniej pomylili drogę publiczną z torem wyścigowym. W obu przypadkach mężczyźni siedzący za kierowcą bmw i alfy romeo pędzili z prędkością o ponad 70 km/h większą, niż pozwalają na to przepisy. Dokonany przy użyciu wideorejestratora pomiar wykazał, że na odcinku, gdzie można rozpędzić się maksymalnie do 120 km/h, oni mknęli 191 i 194 km/h! Zachowanie to było skrajnie niebezpieczne i okazało się bardzo kosztowne.

Niestety nadal na drogach Dolnego Śląska dochodzi do rażącego przekraczania dopuszczalnej prędkości. Zapał kierowców, którzy lekceważą obowiązujące limity, niezmiennie studzą policjanci z grupy SPEED. Efektem ich działań są liczne kontrole, wysokie mandaty i zatrzymane prawa jazdy, ponieważ nie ma i nie będzie taryfy ulgowej dla uczestników ruchu drogowego narażających życie swoje oraz innych użytkowników dróg.



W miniony weekend przekonali się o tym dobitnie kierujący samochodami marki BMW i Alfa Romeo. Mężczyźni, który najwidoczniej pomylili drogę publiczną z torem wyścigowym, pędzili po drodze ekspresowej S5 z zawrotnymi wręcz prędkościami.

Obaj, ignorując przepisy obowiązujące w ruchu drogowym, przekroczyli dopuszczalny limit prędkości o ponad 70 km / h . Bmw mknęło, mając na liczniku 191 km / h , natomiast alfa romeo – 194 km / h , a to wszystko na odcinku, gdzie można się rozpędzić maksymalnie do 120 km / h . Ich szaleńczą jazdę zakończyła dopiero interwencja funkcjonariuszy SPEED-a, którzy za tak rażące wykroczenie nałożyli na obu kierowców mandat w kwocie 2,5 tys . zł wraz z 10 punktami karnymi.



Musimy mieć świadomość, że pędząc nawet po drodze szybkiego ruchu ponad 190km/h, drastycznie zmniejszamy margines błędu, jaki pozostaje nam w trakcie jazdy. Czas przeznaczony na reakcję kierującego, w przypadku pojawienia się zagrożenia, zostaje mocno ograniczony. Mamy tak naprawdę ułamki sekund na podjęcie działania, które uchroni nas przed udziałem w wypadku drogowym bądź innym niebezpieczeństwem. Dlatego niezrozumiałe jest rażące przekraczanie obowiązujących limitów prędkości, które tak bardzo zwiększa ryzyko, iż finał naszej podróży będzie tragiczny.



Pamiętajmy, że jazda z dużą prędkością, zwłaszcza w obszarze zabudowanym, zawsze stanowi zagrożenie zarówno dla osób podróżujących pędzącym pojazdem, jak również dla innych uczestników ruchu drogowego. Prędkość to przecież kluczowy czynnik wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych, który ma również decydujące znaczenie dla rodzaju i rozmiaru doznanych obrażeń przez uczestników zdarzeń drogowych. Zwolnijmy, a będziemy podróżować o wiele bezpieczniej.



mł. asp. Przemysław Ratajczyk

Źródło: WRD KWP we Wrocławiu

Opis filmu: Nagranie z wideorejestratora podczas przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez pojazdy osobowe. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 30.61 MB)