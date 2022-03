Uderzył w twarz właściciela hotelu, a potem wspólnie ze znajomą zaatakowali policjantów Data publikacji 22.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Sopoccy policjanci w pokoju hotelowym obezwładnili i zatrzymali agresywnego 32-latka. Mieszkaniec powiatu wejherowskiego uderzył z pięści w twarz właściciela obiektu, a potem wspólnie z 29-letnią znajomą zaatakowali wezwanych na miejsce funkcjonariuszy. W chwili zdarzenia oboje byli nietrzeźwi. Wczoraj na podstawie zebranych dowodów policjanci ogłosili podejrzanym zarzuty za te przestępstwa.

W minioną niedzielę (20.03.2022 r.) około godziny 16.00 oficer dyżurny sopockiej komendy został powiadomiony, że w jednym z hoteli na terenie miasta nietrzeźwi goście nie chcą opuścić budynku i nie chcą też zapłacić za pobyt. Na miejsce od razu pojechali policjanci prewencji, którzy potwierdzili zgłoszenie. W pokoju hotelowym funkcjonariusze zastali 32-latka i jego 29-letnią znajomą – mieszkańców powiatu wejherowskiego, którzy między sobą awanturowali się, a także przekrzykiwali. Oboje byli bardzo nietrzeźwi, a na widok policjantów stali się agresywni i nie chcieli wykonywać poleceń. W pewnym momencie 32-latek ruszył w stronę interweniującego policjanta i go zaatakował. Sprawca zaczął uderzać policjanta, szarpał go i popychał. W tym samym czasie jego znajoma rzuciła się na policjantkę, zaczęła ją szarpać, próbowała odciągnąć od mężczyzn i zmusić do zaniechania czynności służbowych. Wynajmujące pokój osoby natychmiast zostały obezwładnione przez policjantów i zatrzymane.

Badanie trzeźwości wykazało u 32-latka ok. 1,9 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, 29-letnia kobieta miała natomiast ponad 2,6 promila alkoholu. Oboje po wykonaniu niezbędnych czynności trafili do policyjnej celi. Pracujący nad sprawą policjanci ustalili też, że w czasie gdy właściciele hotelu oczekiwali na przyjazd patrolu policji, 32-latek uderzył z pięści w twarz właściciela, który poinformował go, że nie przedłuża im doby hotelowej i mają zapłacić zarówno za powstałe zniszczenia, jak i za wynajem.

Wczoraj na podstawie zebranych dowodów policjanci ogłosili podejrzanemu 32-latkowi zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej policjanta oraz właściciela hotelu. Jego znajoma usłyszała zarzut stosowania przemocy wobec policjantki celem zmuszenia jej do zaniechania czynności służbowych. Za swoje postępowanie podejrzani odpowiedzą teraz przed sądem. Za popełnione przestępstwa grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Ponadto policjanci prowadzą czynności wyjaśniające w sprawie zniszczeń, jakie powstały w hotelu.

