7 kurierów zatrzymanych jednego dnia Data publikacji 22.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Tylko wczoraj policjanci na terenie województwa podlaskiego zatrzymali 7 osób w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Kurierzy zostali zatrzymani w Michałowie, Kruglanach, Milejczycach i Nowym Dworze. 4 obywateli Gruzji oraz obywatele Ukrainy, Rosji i Łotwy swoimi samochodami chcieli przewieźć 28 osób. Zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Za to przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Tylko jednego dnia policjanci zatrzymali 7 osób podejrzanych o pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy. Wczoraj, nad ranem, w okolicach Michałowa policjanci z łódzkiego oddziału prewencji zatrzymali do kontroli opla. Za kierownicą siedział 38-letni obywatel Gruzji. W zatrzymanym przez funkcjonariuszy samochodzie jechało jeszcze 2 jego rodaków - 43 i 45-latek. Już dwie godziny później, w centrum Michałowa, policjanci zatrzymali do kontroli kolejny samochód. Za kierownicą mazdy siedział 42-letni obywatel Gruzji. Jak ustalili funkcjonariusze 4 zatrzymani mężczyźni przyjechali do Michałowa, żeby zabrać osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę. Teraz mundurowi ustalają rolę każdego z mężczyzn w przestępczym procederze związanym z nielegalnym przekraczaniem granicy. Tuż przed południem w ręce policjantów z olsztyńskiej drogówki wpadł kierowca bmw. 40-letniego obywatela Ukrainy próbował przejechać punkt kontrolny w Kruglanach. Okazało się, że jego pasażerami były 4 osoby nielegalnie przebywających na terenie Polski. 3 obywatele Jemenu i obywatel Nigerii zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej, natomiast kierowca bmw trafił do policyjnego aresztu. Chwilę po południu policjanci z gdańskiego oddziału prewencji, zatrzymali do kontroli opla na austriackich numerach rejestracyjnych. Za jego kierownicą siedział 41-letni obywatel Rosji, kiedy próbował przejechać przez punkt kontrolny w Milejczycach. Tłumaczył policjantom, że chce dojechać do Białegostoku. Mundurowi widząc, że mężczyzna jedzie w przeciwnym kierunku, zwrócili uwagę na jego nawigację samochodową. Okazało się, że celem jego podróży jest jednak Narewka. Chwilę później wyszło na jaw, że we wskazanym miejscu czekało na niego 12 obywateli Iraku. Zostali odnalezieni przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Obywatel Rosji trafił do aresztu, a jego opel na policyjny parking. Dzisiaj, mężczyzna usłyszał zarzut pomocnictwa w nielegalnym przekraczaniu granicy. Ostatni z kurierów, wpadł późnym wieczorem w gminie Nowy Dwór. Kierowca citroena dojeżdżając do punktu kontrolnego nagle zawrócił i zaczął uciekać. Policjantki z gdańskiej drogówki od razu ruszyły za nim w pościg. Po chwili kierowca zatrzymał się na poboczu, a z auta wybiegło 6 osób. Policjantki zatrzymały 20-letniego obywatela Łotwy, który trafili do policyjnego aresztu. Za pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

