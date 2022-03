Pomogli uchodźcy z Ukrainy Data publikacji 23.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dyżurny lubaczowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że obywatel Ukrainy uciekający przed wojną ugrzązł swoim samochodem w lesie i nie może wyjechać. Dzięki szybkiej reakcji i współpracy z funkcjonariuszami Straży Granicznej, mężczyzna został odnaleziony, a jego samochód wyciągnięty.

Wczoraj, 22.03.2022 r., około godz. 20.00, dyżurny z Lubaczowa otrzymał zgłoszenie, że obywatel Ukrainy, który przyjechał do naszego kraju uciekający przed wojną, ugrzązł swoim samochodem gdzieś na terenie naszego powiatu. Z rozmowy ze zgłaszającym ustalono, że przekroczył granicę na przejściu granicznym w Hrebennym i chciał dojechać do Przemyśla. Jednak nawigacja poprowadziła go przez tereny leśne i piaszczystą drogę, gdzie jego samochód „zakopał się” w błocie i nie może wyjechać.

Na podstawie współrzędnych policjanci ustalili miejsce, w którym mężczyzna może się znajdować. Dyżurny skontaktował się z funkcjonariuszami Straży Granicznej, którzy swoim terenowym samochodem pomogli wyciągnąć samochód mężczyzny z kolein. Następnie policjanci pilotowali 48-letniego obywatela Ukrainy na właściwą drogę i wytłumaczyli mu, jak ma dojechać do celu swojej podróży.

(KWP w Rzeszowie / mw)