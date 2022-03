Policjanci transportowali do szpitala ranną kobietę, która wymagała pilnej pomocy medycznej Data publikacji 23.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dolnośląscy policjanci pełniąc służbę zawsze są przygotowani do niesienia wszelkiej pomocy. W Oleśnicy funkcjonariusze interweniując udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej rannej kobiecie i przetransportowali ją do szpitala. Poszkodowana bezpiecznie trafiła w ręce personelu medycznego, dzięki czemu jej życie zostało ocalone.

Policjanci wykonując codzienne obowiązki pomagają w różny sposób. Najczęściej są to czynności bardzo do siebie podobne, których każdego dnia funkcjonariusze wykonują dziesiątki, ale czasem są to działania, od których zależy życie innego człowieka.

W Oleśnicy policjanci wydziału prewencji zostali zadysponowani do zgłoszenia, z którego wynikało, że jedna z mieszkanek podjęła próbę targnięcia się na własne życie poprzez samookaleczenie. Kiedy dotarli na miejsce zauważyli, że kobieta posiada ranę ciętą ręki i obficie krwawi. Funkcjonariusze natychmiast podjęli wszelkie czynności przedmedyczne - założyli opaskę uciskową i opatrzyli ranę zapobiegając dalszej utracie krwi. O sytuacji zostało powiadomione pogotowie ratunkowe, jednak wiadomo było, że na przyjazd karetki trzeba będzie poczekać.

Policjanci stale monitorując czynności życiowe kobiety zauważyli, że jej stan się pogarsza. Wiedząc, że 44-latka wymaga pilnej pomocy medycznej funkcjonariusze postanowili wykorzystać radiowóz do przetransportowania poszkodowanej do placówki medycznej. W porozumieniu ze stanowiskiem kierowania, przewieźli ranną Oleśniczankę do szpitala, gdzie niezwłocznie została przekazana w ręce personelu medycznego.

Policjanci doskonale wiedzą, że w momencie, w którym zagrożone jest życie ludzkie trzeba podjąć wszelkie czynności, aby zdążyć z pomocą i je ocalić.

Pamiętajmy, że nie ma w życiu sytuacji bez wyjścia. Jeżeli napotykamy problemy, nie bójmy się poprosić o pomoc. Pamiętajmy również, aby nie lekceważyć sygnałów, które mogą świadczyć, że nasi bliscy chcą targnąć się na życie. W każdej takiej sytuacji poprośmy o pomoc. Szybka reakcja może zapobiec tragedii.

(KWP we Wrocławiu)