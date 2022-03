Zażywał narkotyki, potrącił dwie osoby na przejściu dla pieszych Data publikacji 23.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku pracowali wczoraj na miejscu wypadku drogowego, do którego doszło w Słupsku przy ul. Zaborowskiej. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 37-letni kierujący skodą nie ustąpił pierwszeństwa dwóm pieszym znajdującym się na pasach. Przypominamy, że od 1 czerwca 2021 roku obowiązują zmiany w przepisach ruchu drogowego, które dotyczącą m.in. pierwszeństwa pieszych przy wchodzeniu na przejście.

Wczoraj około godziny 9:45 policjanci ze Słupska otrzymali zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego doszło na skrzyżowaniu ul. Zaborowskiej, Korfantego i Witosa. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że 37-letni mieszkaniec Słupska nie ustąpił pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu dla pieszych. Na pasy weszła grupa 4 osób, dwie z nich widząc nadjeżdżający z lewej strony pojazd, odskoczyły na bok, a dwie kobiety w wieku 16 i 17 lat potrącił samochód. Zostały one przewiezione do szpitala w celu wykonania szczegółowych badań.

Policjanci, którzy pracowali na miejscu tego zdarzenia, przebadali kierowcę na zawartość alkoholu, mężczyzna był trzeźwy. Badanie testerem narkotykowym wykazało jednak, że zdecydował się on wsiąść za kierownicę po zażyciu środków odurzających. Od mężczyzny została pobrana krew do badań, a także zatrzymano mu prawo jazdy. Wkrótce odpowie za spowodowanie wypadku drogowego, a także kierowanie pojazdem po zażyciu środków odurzających, za co grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Każdy zażywany narkotyk wpływa na zachowanie kierowcy. Siła reakcji zależy od rodzaju oraz ilości zażytej substancji. Trzeba mieć świadomość, że środki odurzające powodują szereg zaburzeń, które u kierowców mogą skończyć się tragicznie zarówno dla nich samych, a także dla innych uczestników ruchu drogowego.

Przypominamy jednocześnie, że od czerwca 2021 roku obowiązują nowe przepisy, które dają pierwszeństwo pieszym przy wejściu na pasy. Należy jednak pamiętać, że nawet posiadane pierwszeństwo nie uchroni pieszego przed poniesieniem obrażeń w konfrontacji z pojazdem. Dlatego istotne dla poprawy bezpieczeństwa jest przede wszystkim, podejmowanie odpowiedzialnych decyzji na drodze.