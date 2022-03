Porady związane z bezpieczeństwem dla uchodźców z Ukrainy Data publikacji 23.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policyjni profilaktycy z Wydziału Prewencji zabrzańskiej komendy przygotowali komunikaty głosowe w językach ukraińskim, polskim i angielskim. Nagrania zawierają podstawowe porady związane z bezpieczeństwem w życiu codziennym. Komunikaty są skierowane do najmłodszych oraz ich rodziców/opiekunów.

Eskalacja konfliktu zbrojnego na Ukrainie powoduje duży napływ uchodźców do Polski. Pierwsze ukraińskie dzieci zaczęły trafiać do polskich szkół i przedszkoli. Dlatego policjanci z Zespołu do spraw Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu przygotowali nagrania w języku ukraińskim, polskim oraz angielskim, skierowane do najmłodszych oraz ich rodziców/opiekunów. Komunikaty te zawierają podstawowe porady związane z bezpieczeństwem w życiu codziennym. Zwracamy się z prośbą o wykorzystanie powyższych nagrań podczas prowadzonych zajęć w placówkach oświatowych oraz, jeśli to możliwe, udostępnienia na szkolnych/przedszkolnych stronach internetowych i portalach społecznościowych (np. Facebook).

Treść komunikatów:

Komunikat dla uczniów



Pamiętaj

Nigdy nie wsiadaj samemu do samochodu osoby, której nie znasz.

Zawsze miej przy sobie zapisany numer telefonu do Twojego rodzica lub opiekuna.

Nie udzielaj informacji o sobie ani o swoich bliskich obcym ludziom.

Pamiętaj, że zawsze możesz zwrócić się po pomoc do nauczyciela oraz policjanta.

Czujesz się zagrożony – zadzwoń pod numer alarmowy 112 (połączenie jest bezpłatne).



Komunikat dla rodziców/opiekunów



Pamiętaj

Przypominaj dziecku, żeby nie wsiadało do samochodu osób przypadkowo napotkanych.

Dopilnuj, aby Twoje dziecko miało przy sobie zawsze zapisany Twój numer telefonu.

Poinformuj swoje dziecko, aby nie udzielało prywatnych informacji osobom obcym.

Twoje dziecko zawsze może zwrócić się o pomoc do nauczyciela lub policjanta.

Przypomnij, że w sytuacji zagrożenia dziecko może zadzwonić pod numer alarmowy 112 (połączenie jest bezpłatne).

(KWP w Katowicach / kp)

Nagranie audio Komunikat w języku angielskim dla rodziców/opiekunów Aby odtworzyć nagranie włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Komunikat w języku angielskim dla rodziców/opiekunów (format mp3 - rozmiar 430.92 KB)

Nagranie audio Komunikat w języku angielskim dla uczniów Aby odtworzyć nagranie włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Komunikat w języku angielskim dla uczniów (format mp3 - rozmiar 359.76 KB)

Nagranie audio Komunikat w języku polskim dla rodziców/opiekunów Aby odtworzyć nagranie włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Komunikat w języku polskim dla rodziców/opiekunów (format mp3 - rozmiar 659.67 KB)

Nagranie audio Komunikat w języku polskim dla uczniów Aby odtworzyć nagranie włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Komunikat w języku polskim dla uczniów (format mp3 - rozmiar 441.61 KB)

Nagranie audio Komunikat w języku ukraińskim dla rodziców/opiekunów Aby odtworzyć nagranie włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Komunikat w języku ukraińskim dla rodziców/opiekunów (format mp3 - rozmiar 574.92 KB)