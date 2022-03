Zabytkowy pistolet trafił do muzeum dzięki policjantom Data publikacji 24.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze młodszy inspektor Maciej Sipek, na ręce dyrektora Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie Pana Piotra Dziedzica przekazał do zbiorów placówki pistolet Walther Model 9. Broń została zabezpieczona podczas jednego z postępowań prowadzonych przez zielonogórskich policjantów.

Zielonogórscy policjanci niejednokrotnie podczas swoich działań mają do czynienia z nietypowymi sprawami. Takim przypadkiem było również odnalezienie przez syna po śmierci ojca starego pistoletu oraz kilku sztuk amunicji. Syn zgłosił się do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze oddając policjantom broń na posiadanie której nie miał pozwolenia. Zabezpieczony pistolet marki Walther Model 9 pochodzi z lat 30-tych XX wieku i ma wartość historyczną. To zostało już potwierdzone podczas oględzin przeprowadzonych przez pracownika Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie. Dyrektor placówki, Piotr Dziedzic zwrócił się do Komendy Miejskiej Policji Miejskiej w Zielonej Górze z prośbą o przekazanie pistoletu do muzealnych zbiorów. Po zakończeniu postępowania Prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze wydał postanowienie o przekazaniu zabezpieczonego pistoletu oraz amunicji do depozytu sądowego i przekazanie na przechowanie Lubuskiemu Muzeum Wojskowemu w Drzonowie.

W środę 23 marca 2022 r. Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze, młodszy inspektor Maciej Sipek spotkał się z Dyrektorem Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie i oficjalnie przekazał pistolet oraz amunicję do zbiorów placówki. Eksponaty zostaną teraz poddane konserwacji i po jej ukończeniu będziemy mogli je podziwiać na wystawie w muzeum. W ciągu ostatnich kilku lat lubuskie komendy policji przekazały placówce kilkadziesiąt sztuk historycznych jednostek broni.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / sc)