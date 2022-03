Policjanci dbają o bezpieczeństwo uchodzców Data publikacji 24.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Śląscy policjanci codziennie czuwają nad bezpieczeństwem obywateli Ukrainy. Przebywający w dworcach i punktach recepcyjnych uchodźcy mogą spokojnie oczekiwać na swoją podróż. Służyć i chronić - takie hasło przyświeca mundurowym w codziennej służbie.

Od ponad miesiąca uchodźcy przybywają do naszego kraju ze strachu przed wojną w swojej ojczyźnie. Obywatele Ukrainy są również w Katowicach, gdzie na dworcu oraz w Instytucji Kultury mogą uzyskać kompleksową pomoc i niezbędne informacje, a także wsparcie materialne. Do 22 marca z noclegu oferowanego przez Instytucje Kultury im.Krystyny Bochenek skorzystało już ponad 4500 osób. Przez całą dobę nad bezpieczeństwem tych miejsc i osób w nich przebywających czuwają policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz katowickiego Oddziału Prewencji. Mundurowi dbają o to, aby nie doszło do żadnego przestępstwa na szkodę uchodźców i naszych obywateli, a zaistniałe incydenty i problemy szybko rozwiązują. Podstawą skutecznego niesienia pomocy i zapewnienia bezpieczeństwa jest współpraca służb mundurowych i ratowniczych.

Bezpłatna opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy!

Wszystkie osoby, które uciekły przed wojną z terenu Ukrainy i posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub też mają odcisk stempla Straży Granicznej RP z datą od 24.02.2022 w dokumencie podróży, mogą bezpłatnie korzystać z polskiej opieki medycznej i służby zdrowia. Szczegóły tutaj: www.nfz.gov.pl.

Безкоштовна медична допомога для біженців з України.

Всі громадяни, які втекли від війни з території України, можуть безкоштовно користуватися з медичних послуг на території Польщі. Це стосується осіб, які мають відповідний документ, виданий Прикордонною Службою або мають печатку в закордонному паспорті, яка надається при перетині кордону з датою від 24.02.2022. Детальніше тут: www.nfz.gov.pl.

Jak uzyskać wsparcie?

Jeśli szukasz konkretnej pomocy, np. schronienia lub pracy – zarejestruj się poprzez stronę pomagamukrainie.gov.pl

W Katowicach pomoc możesz uzyskać w punkcie recepcyjnym (czynny całodobowo), który mieści się w siedzibie instytucji Katowice Miasto Ogrodów (plac Sejmu Śląskiego 2).

W holu dworca PKP w Katowicach przez całą dobę działa również punkt informacyjno-doradczy, gdzie obywatele Ukrainy mogą otrzymać sprawdzoną i rzetelną informację dotyczącą legalizacji swojego pobytu w naszym kraju.

Punkt porad prawnych/Пункт юридичної консультації

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach (pok. 116) działa punkt, w którym obywatele Ukrainy uciekający przed wojną mogą bezpłatnie skorzystać z porad prawnych udzielanych przez wolontariuszy z Okręgowej Izby Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych. Prawnicy głównie odpowiadają na pytania związane z legalnym pobytem w Polsce, ale podpowiedzą także w innych kwestiach, np. związanych z umowami wynajmu mieszkań, a w przypadku bardziej skomplikowanych spraw poradzą, jak można uzyskać szerszą pomoc prawną.

***

У Сілезькому воєводському управлінні в Катовіце (кімн. 116) є пункт, де українські громадяни, які тікають від війни, можуть скористатися безкоштовною юридичною консультацією, яку надають волонтери Окружної асоціації адвокатів та Окружної палати юрисконсультів. Адвокати в основному відповідають на питання, пов’язані з легальним перебуванням у Польщі, але вони також нададуть консультації з інших питань, наприклад, щодо договорів оренди квартири, а у разі складніших питань – порадять, як отримати додаткову юридичну допомогу.

zródło : Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach