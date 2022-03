Dostałeś sms’a o nieuregulowanym rachunku za energię elektryczną bądź gaz? Sprawdź wiarygodność wiadomości, zanim zapłacisz Data publikacji 24.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Phishing to rodzaj oszustwa, który polega na podawaniu się za inną osobę, podszywaniu się pod firmę lub instytucję w celu wyłudzenia poufnych informacji, danych logowania, danych karty kredytowej, konta bankowego lub używanych haseł. Tym razem ruszyła kampania phishingowa, gdzie złodzieje podszywają się pod „PGE”. Pod przykrywką niewielkich zaległości w rachunku za prąd chcą nas okraść. Nie dajcie się nabrać, bo te wiadomości są pułapką i jeśli postąpicie zgodnie z zaleceniami cyberprzestępców, to stracicie swoje oszczędności.

Ząbkowiccy policjanci ostrzegają przed oszustami podszywającymi się pod „PGE”, którzy za pośrednictwem wiadomości SMS, wzywają do uregulowania należności. Nie jest to nowy sposób oszustów, którzy niestety często wracają do starych i sprawdzonych metod. Podobna kampania phishingowa była wykorzystywana przez złodziei już w zeszłym roku. W wiadomości jest informacja o konieczności dokonania dopłaty oraz link, który ma pozwolić szybko rozwiązać problem. Prowadzi on na fałszywą stronę, gdzie ofiara ma do wyboru kilka metod płatności. W tym miejscu nastąpi próba wyłudzenia danych kart lub loginów oraz haseł do bankowości elektronicznej.

Na stronie PGE ukazało się ostrzeżenie, które mówi jak odróżnić prawdziwy SMS od wiadomości oszusta: „spółka podkreśla, że w SMS-ach przypominających o zaległych płatnościach zawsze podany jest nr klienta, nie ma tam natomiast linku kierującego do systemów płatności internetowych.”

Zwracajmy uwagę na to, kto i co do nas pisze. Nie korzystajmy z linków, które otrzymujemy od nieznanych osób i nie logujmy się przez nie na swoje strony bankowe. Nie wpisujmy nigdzie numeru swojej karty, nie wpisujmy wygenerowanych kodów Blik. Aby nie paść ofiarą oszustów, zachowajmy szczególną ostrożność.

W ostatnich dniach z różnych numerów telefonów rozsyłane są SMS-y o treści "PGE również z powiecie jaworskim. Treść takiej wiadomości to przykładowo: „Na dzień 23.03 zaplanowano odłączenie energii elektrycznej! Prosimy o uregulowanie należności: https://pge-obrot.online/zw0d". Treść zawiera link, za którego pośrednictwem można pobrać aplikację. Ostrzegamy - to oszustwo i próba kradzieży pieniędzy z konta bankowego adresata. Przestępcy, podszywając się pod różnego rodzaju portale ogłoszeniowe, czy też firmy kurierskie wysyłają do przypadkowych osób powyższe wiadomości. Zależy im, aby adresat wiadomości kliknął w link i zainstalował na swoim telefonie złośliwe oprogramowanie, które umożliwi przejęcie kontroli nad telefonem i dostanie się do bankowości mobilnej. Link może również przekierować nas na fałszywą stronę banku. Wówczas przestępcy mogą wejść w posiadanie loginu i hasła do naszego internetowego konta bankowego.

Jeśli utraciłeś czujność i kliknąłeś w przesłany sms’em link, natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem z innego telefonu. Powiadom również Policję. Należy reagować natychmiast.

(KWP we Wrocławiu / sc)