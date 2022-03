Legniccy policjanci udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej nieprzytomnej kobiecie Data publikacji 24.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj O dużym szczęściu może mówić kobieta, która straciła przytomność na jednej z ulic w centrum Legnicy, gdyż zauważyli ją kryminalni z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą tamtejszej komendy. Natychmiast udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej. Funkcjonariusze powiadomili o zaistniałej sytuacji pogotowie ratunkowe, które przewiozło starszą panią do szpitala.

Dwóch policjantów kryminalnych, którzy na co dzień pełnią służbę w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, będąc na jednej z ulic w centrum miasta, zauważyli leżąca na chodniku kobietę. Funkcjonariusze bez chwili zastanowienia podbiegli do niej, by sprawdzić co się stało. Starsza pani była nieprzytomna. Kryminalni natychmiast udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej i jednocześnie wezwali Pogotowie Ratunkowe, które po przybyciu na miejsce zabrało kobietę do szpitala.

Funkcjonariusze kończąc kurs podstawowy czy specjalistyczny z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, posiadają wiedzę i umiejętności ratownicze w tym zakresie, dlatego w przypadku nagłego zagrożenia życia lub zdrowia zawsze można liczyć na ich pomoc.

Należy jednak pamiętać o tym, że każdy obywatel ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy, jeśli widzi sytuację zagrażającą zdrowiu lub życiu innego człowieka. Nie ma znaczenia czy jest się uczestnikiem wypadku czy też świadkiem takiej sytuacji- nie można przejść obojętnie obok takiego zdarzenia, o czym mówi artykuł 162 Kodeksu Karnego.



Przypomnijmy!

Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Pamiętajmy! Wezwanie pogotowia ratunkowego też jest formą udzielenia pomocy!

Przy tej okazji apelujemy! Nie bądźmy obojętni na drugiego człowieka! Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, kiedy zagrożone będzie nasze zdrowie bądź życie. Nie bójmy się, że zaszkodzimy czy nie uda nam się pomóc. Każda próba podjęcia np. reanimacji nieprzytomnego człowieka, może uratować mu życie.

(KWP we Wrocławiu / sc)